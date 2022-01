Revue de Presse PSG : Ramos, Mbappé, Wijnaldum…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 17 janvier 2022. La situation de Sergio Ramos à un mois du Real Madrid, la colère de Kylian Mbappé à l’encontre du corps arbitral face au Stade Brestois et la blessure de Georginio Wijnaldum.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un point sur la situation de Sergio Ramos. Six mois après son arrivée chez les Rouge & Bleu, l’Espagnol a disputé son premier match au Parc des Princes ce samedi 15 janvier en entrant en cours de jeu dans les vingt dernières minutes. Et l’ancien Madrilène a eu le droit à un accueil chaleureux de la part des 5.000 spectateurs du Parc des Princes, « preuve de l’attente qu’il suscite, parmi le public comme au sein du vestiaire parisien. » Pour sa quatrième apparition avec le maillot parisien (après Saint-Etienne, Feignies-Aulnoyes et Lorient), le défenseur de 35 ans s’est positionné dans une défense à trois aux côtés de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Un schéma attendu par de nombreux supporters et observateurs de football. Il reste un mois au champion du Monde 2010 pour s’incorporer dans le onze de départ afin d’affronter son ancien club, le Real Madrid, en huitièmes de finale de Ligue des champions (15 février – 9 mars). « À l’entraînement, plusieurs de ses coéquipiers se disent bluffés par ce qu’il réalise. » Reste à savoir si Sergio Ramos sera apte physiquement pour ce choc européen et si Mauricio Pochettino sera tenté d’installer cette fameuse défense à trois dès le coup d’envoi.

Le quotidien francilien revient sur le coup de sang de Kylian Mbappé à l’encontre du corps arbitral face au Stade Brestois (2-0) ce samedi. Quelques minutes après son but face au SB29, le numéro 7 du PSG a eu un accrochage avec le milieu brestois, Hugo Magnetti. Les deux joueurs ayant récolté un avertissement. Après cette altercation, le joueur de 23 ans a déclaré au corps arbitral : « Comment j’ai pu prendre carton jaune ? Mais comment j’ai pu prendre carton jaune ? Allez, dégagez de là ! Vous ne savez pas arbitrer ici ! C’est toujours pareil dans cette ligue ! Si, c’est toujours pareil ! Toi, t’es à côté et tu ne vois pas ! « Et Le Parisien se demande si cet excès de colère est seulement « lié à sa prise de bec avec le Brestois Magnetti ou signe d’un premier pas vers l’exil. » Alors que son avenir est au centre des débats avec un contrat qui court jusqu’en juin 2022, les faits et gestes de l’international français sont scrutés, notamment en Espagne. Mais qu’importe la raison, le directeur sportif du PSG, Leonardo, n’a pas apprécié l’arbitrage de Mikaël Lesage lors du premier acte et il est « allé prendre la défense de son attaquant durant le repos. » Le dirigeant des Rouge & Bleu a également exprimé son mécontentement après le simple carton jaune donné à Lucien Agoumé, alors que ce dernier a blessé à la cheville gauche Georginio Wijnaldum.

De son côté, L’Equipe analyse également cette colère de Kylian Mbappé face au Stade Brestois 29 ce week-end. En effet, l’altercation entre le Parisien et le Brestois « a débouché sur une série de réactions. » Un énervement qui peut s’expliquer par la dureté des propos du milieu du SB29 à l’encontre du meilleur buteur des Rouge & Bleu. (« Nique tes m…, fils de… »). Des propos qui ont fortement agacé le champion du Monde 2018 et « une incompréhension quant à l’attitude du quatrième arbitre, placé à quelques mètres et qui n’a pas entendu les propos tenus. » De son côté, le directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi, a atténué cet incident, dans des propos relayés par le quotidien. « Je ne veux pas entrer dans une éventuelle polémique. Ç’a été une altercation comme il peut y en avoir tous les week-ends, ni plus ni moins (…) J’ai été surpris de la réaction du joueur Mbappé. Peut-être qu’il peut se maîtriser davantage mais je le répète, je ne veux surtout pas surinterpréter cette altercation. » L’Equipe confirme également la colère de Leonardo à l’encontre du corps arbitral. Le dirigeant brésilien reproche un arbitrage à deux vitesses à l’encontre du PSG et notamment avec ses stars. « Cet épisode s’est étiré ensuite sur la pelouse, où Marquinhos a demandé des explications au trio arbitral, puis dans le vestiaire parisien, où il a été commenté à l’issue de la rencontre. »

Le quotidien sportif revient également sur la blessure de Georginio Wijnaldum. Sorti à la pause face au Stade Brestois 29, le Néerlandais souffre d’une entorse de la cheville gauche avec une lésion partielle du ligament latéral interne. D’après le communiqué du club, cette blessure empêchera le milieu de terrain de revenir sur les terrains avant trois semaines. « D’autres examens sont prévus aujourd’hui et permettront d’affiner le diagnostic initial (…) mais sa présence face au Real Madrid le 15 février n’est pas garantie. »