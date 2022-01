Le PSG garde ses distances avec son dauphin

Pour son premier match de l’année 2022 au Parc des Princes, le PSG s’est imposé tranquillement face au Stade Brestois (2-0), à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après une première période plutôt équilibrée, les Parisiens ont su parfaitement maîtriser le second acte. Les Rouge & Bleu ont ainsi mis fin à une série de deux matches sans victoire en championnat. Grâce à ce succès, le club de la capitale a atteint la barre des 50 points en Ligue 1 et garde ses distances avec son principal poursuivant. En effet, l’OGC Nice s’est imposé dans la douleur face au FC Nantes (2-1). Avec ce succès, les Aiglons (39 pts) comptent toujours 11 unités de retard sur le leader parisien. À égalité avec les Niçois avant cette journée, l’OM a laissé des points dans sa confrontation avec le LOSC. En supériorité numérique, les Marseillais ont concédé le match nul sur leur pelouse (1-1) et occupent la troisième marche du podium. L’AS Monaco continue sa remontée au classement. Largement vainqueur du Clermont Foot (4-0), le club du Rocher (5e) est à quatre points du podium.

De son côté, le Stade Rennais a humilié les Girondins de Bordeaux (6-0). En pleine crise sportive, les Bordelais ont sombré en seconde période après l’expulsion d’Issouf Sissokho. L’OL a enfin gagné en Ligue 1 en venant à bout de Troyes grâce à un penalty de Moussa Dembélé (1-0). Une première victoire pour les Gones en championnat depuis fin novembre. Enfin, l’ASSE garde sa position de lanterne rouge après une nouvelle défaite face au RC Lens (1-2).

Avec 42 buts marqués, le PSG possède toujours la meilleure attaque du championnat, devant le Stade Rennais (40) et le RC Strasbourg (39). Grâce à un grand Gigio Donnarumma dans les buts, les Rouge & Bleu ont su garder leur cage inviolée. Ils possèdent la deuxième meilleure défenseur à égalité avec l’OGC Nice (18) et derrière l’OM (16). Lors du prochain match, le club de la capitale recevra le Stade de Reims (dimanche 23 janvier à 20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 22e journée de Ligue 1.

Résultats 21e journée de Ligue 1

OGC Nice / FC Nantes (2-1)

ASSE / RC Lens (1-2)

PSG / Brest (2-0)

Rennes / Bordeaux (6-0)

FC Lorient / Angers SCO (0-0)

AS Monaco / Clermont (4-0)

Reims / FC Metz (0-1)

Strasbourg / Montpellier (3-1)

Troyes / OL (0-1)

OM / LOSC (1-1)

Classement Ligue 1