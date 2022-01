Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 15 janvier 2022. Le match du Real Madrid qui arrive à grand pas, Sergio Ramos en forme, Pogba qui intéresse le PSG, focus sur Xavi Simons, la rencontre de ce soir face à Brest…

Dans son édition du jour, L’Équipe se demande si le PSG peut faire en un mois ce qu’il n’est pas parvenu à réaliser en six ? À savoir « trouver un équilibre collectif, définir une identité de jeu, s’appuyer sur un état d’esprit solidaire et des joueurs prêts physiquement (…) la réception de Brest, ce samedi soir, peut néanmoins amorcer un tournant vers un peu plus de sérénité. » Le coach argentin ne dispose pas encore d’un effectif au complet, et ne compte quasiment plus aucun cas de Covid dans l’équipe, « ce qui devrait lui permettre de retrouver une certaine profondeur de banc face aux Bretons. Julian Draxler, Juan Bernat, Danilo Pereira sont aptes, alors que les jeunes Xavi Simons, Édouard Michut, Ismaël Gharbi ou Junior Dina Ebimbe donnent pleine satisfaction au staff parisien. » Le quotidien sportif revient sur les bonnes nouvelles concernant Sergio Ramos et explique que le joueur ne ressent plus de douleur à ses mollets « mais il manque de temps de jeu, encore, pour s’imposer comme un titulaire potentiel avant les retrouvailles avec son ancien club. » Si Mbappé est le leader technique de cette équipe, celle-ci manque d’un « d’un patron capable de taper du poing sur la table quand les ego s’égarent (…) et la fissure entre la partie sud-américaine et celle francophone demeure, cette dernière ayant parfois le sentiment que certains coéquipiers argentins ou brésiliens bénéficient de traitement de faveur. »

Concernant le onze qui pourrait être aligné, Mauricio Pochettino aura des choix à opérer avec en défense centrale, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos qui sont trois pour deux places, alors que sur le côté gauche, Juan Bernat, malade, attendra avant d’entrer en concurrence avec Nuno Mendes. Offensivement, les retours de Di Maria et Draxler « offrent de nouvelles perspectives au staff, qui ne devrait pas pour autant renoncer à tous ses jeunes. »

Enfin L’Équipe fait un zoom sur Xavi Simons et la « hype » qui entoure le joueur. Le Néerlandais attire de petits attroupements parmi les spectateurs… ou les adversaires, à l’affût d’un maillot ou d’un selfie. Le journal qui le surnomme « le prince d’Instagram » n’est pas une jolie coquille vide puisque vers 14 ou 15 ans, « son entourage définit pour lui un véritable projet sportif. Objectif : tirer le meilleur de son potentiel. Une structure est mise en place, qui n’a cessé de s’étoffer depuis, même si son entourage cultive le secret sur ses méthodes de travail. Préparateur physique personnel, psychologue, nutrition, analyse vidéo de ses matches, rien n’est laissé au hasard. Pendant ses vacances, comme pendant le confinement où il avait pris plusieurs kilos de muscles pour compenser un physique alors fluet, il enchaîne les séances pour travailler ses points faibles. » Cet état d’esprit serait même loué au sein de la formation parisienne, où il est décrit comme un garçon « extrêmement impliqué et professionnel, exigeant avec lui-même et les autres, qui a la culture de la gagne ». Alors qu’il devait intégrer le groupe pro à temps plein l’été dernier, Xavi Simons était redescendu en U19. En interne on dit qu’il « s’est un peu renfermé ces derniers mois » suite à cet épisode.

Ce samedi, Le Parisien consacre son article principal à la rencontre face au Real Madrid qui se disputera dans un mois et le quotidien explique que « le football reste l’un des sports les plus imprévisibles, avec une part de mystère et de réussite qui déjoue les pronostics, les forces en présence et les tactiques choisies. » Concernant la forme actuelle, le Real Madrid semble être plus en forme que le PSG. En effet « Tout va bien pour le Real Madrid » qui est en tête de son championnat et vient d’enchaîner deux succès de suite dont l’un contre Barcelone en Supercoupe d’Espagne ce mercredi. Les Madrilènes peuvent s’oublier contre les petits mais pas vraiment face aux grands noms. S’ils ont battu l’Inter et le Barça, ces derniers ne paraissent pas plus forts que les Rouge & Bleu. Du côté de Paris, « l’incertitude dans le jeu demeure et flotte au-dessus de la saison depuis son entame. Paris n’a pas convaincu jusqu’à présent malgré son avance au classement. Ses recrues tardent à se fondre dans le décor. Le club de la capitale « n’a perdu qu’une rencontre mais n’en a gagné aucune contre ses poursuivants de L1, ni contre Nice ni à Marseille ou à Rennes. Il est nettement moins à l’aise à l’extérieur qu’à domicile avec une défaite et quatre nuls en L1 loin de ses bases, un revers et deux nuls en Ligue des champions. »

Concernant l’équipe type, l’avantage va aussi du côté des Espagnols qui ont eu plus de stabilité. L’équipe est « portée par son tandem infernal en attaque, Karim Benzema et Vinicius Jr. Pour beaucoup d’observateurs, ils forment la meilleure paire du monde à l’heure actuelle, avec des statistiques affolantes, 27 buts et 11 passes décisives à eux deux en seulement 19 sorties de championnat, soit une implication directe dans 84 % des buts de la Maison blanche. » Le journal local se demande quelle serait l’équipe type des Rouge & Bleu. En interne au PSG, Mauricio Pochettino ne bénéficie pas du même soutien que Carlo Ancelotti au Real Madrid. Il est contesté et son avenir au-delà de la saison est flou.

En revanche le PSG possède des joueurs clés bien plus importants que les Madrilènes selon le quotidien francilien et met surtout en avant un homme, Kylian Mbappé qui est encore « monté d’un cran cette saison, se hissant un peu plus parmi les joueurs les plus puissants de la planète. »

Le média se penche sur le dossier Paul Pogba dans son édition du jour et selon leurs informations, l’intérêt du club de la capitale à l’égard de l’ancien turinois serait bel et bien réciproque. En effet, le fantasque milieu de terrain de 28 ans verrait d’un très bon œil une arrivée en terre parisiennes l’été prochain et ce, même si Manchester United lui a d’ores et déjà offert un véritable pont d’or pour prolonger : 24 millions d’euros annuels. D’autres clubs sont bien évidemment sur les rangs à l’image du Real Madrid, qui travaille le dossier depuis plusieurs saisons déjà, son ancienne équipe de la Juventus ou, toujours d’après Le Parisien, le Bayern Munich. Néanmoins, dans la course à la signature de La Pioche, le PSG aurait une longueur d’avance, conclut le média régional.

Le média breton, le Télégramme, se concentre sur l’équipe que pourrait aligner Brest face au PSG pour la rencontre de ce samedi au Parc des Princes. Selon eux, Michel Der Zakarian pourrait opérer quelques changements dans son onze de départ, qui ne seront toutefois pas nombreux. Ce mercredi matin, l’entraîneur Brestois a travaillé avec une équipe configurée en 4-3-3. Vendredi, avec une formation en 4-4-2. À chaque fois, Mounié était dans l’équipe des remplaçants et Cardona dans celle des titulaires.