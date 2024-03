Revue de Presse PSG : Real Sociedad, LdC, Mbappé, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 mars 2024. Le PSG verra les quarts de finale de Ligue des champions, Mbappé en mode patron face à la Real Sociedad, le rôle hybride d’Ousmane Dembélé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG sur la pelouse de la Real Sociedad et plus précisément à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé lors de ce huitième de finale retour de Ligue des champions à Anoeta (0-2). L’international français était très attendu après sa sortie à la pause face à l’AS Monaco (0-0) quelques jours plus tôt. Et il a parfaitement répondu présent à ce rendez-vous européen. Depuis trois semaines et l’annonce de son départ du PSG, le numéro 7 parisien s’accapare l’actualité des Rouge & Bleu. Et avant cette rencontre importante pour l’avenir européen du club parisien, l’attaquant de 25 ans était attendu au tournant. « Le genre de contexte qu’il affectionne, comme son coach d’ailleurs, qui a toujours adoré le goût du sang et des soirées brûlantes. Au bout du compte, le Bondynois a répondu présent avec la manière, même si la faible opposition proposée par les Basques aura bien aidé les champions de France », explique L’E.

Le capitaine du soir a été positionné sur l’aile gauche avec un Ousmane Dembélé dans un rôle hybride. Si le PSG a connu pas mal de déchet technique, le plan mis en place par Luis Enrique a fonctionné et les Rouge & Bleu ont su faire la différence grâce aux qualités individuelles de leur star. Moins performance ces dernières semaines en Ligue 1, Kylian Mbappé « a retrouvé ses standards à l’heure européenne et fait souffrir Zubeldia et Hamari Traoré. Il rappelle qu’il est le présent du PSG, jusqu’à preuve du contraire. » Si Luis Enrique continue à rester droit dans ses bottes au moment d’évoquer son attaquant star : « Vous connaissez déjà mon opinion sur Kylian. Il va marquer 50 buts, faire 25 passes décisives avec n’importe quel entraîneur, n’importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat n’est pas là donc on va devoir tester certains autres de ses coéquipiers. » Le principal concerné a lui rappelé qu’il n’y avait aucun problème avec son coach : » Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y’en a un. J’ai bien des problèmes mais le coach n’en est pas un. »

Le quotidien sportif analyse cette qualification maîtrisée du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions. Une première depuis trois ans. Encore en lice en Coupe de France et avec une belle avance en tête de la Ligue 1, la saison parisienne est déjà meilleure que les précédentes. « Elle n’est pas pour autant réussie encore, les Parisiens le savent, eux qui n’ont pas explosé de joie au coup de sifflet final sur la pelouse de la Reale Arena. » Si les Parisiens peuvent être heureux de leur prestation, le niveau s’élèvera lors du prochain tour. « Leur prochain adversaire ne sera pas aussi faible que la Real Sociedad, inoffensive jusqu’au but de Merino en toute fin de match (89e), incapable d’instiller le doute dans l’esprit de Paris qui a trop vite ouvert le score grâce à Kylian Mbappé (15e), pour faire croire à une nouvelle remontada », constate L’E. Mais le PSG peut encore espérer un quart de finale abordable surtout avec les présences de clubs comme le Borussia Dortmund, le PSV Eindhoven, le Napoli ou encore le FC Barcelone. En revanche, des formations comme Manchester City, le Real Madrid ou encore l’Inter Milan et Arsenal font clairement partie des épouvantails de cette édition 2023-2024, même si ces clubs-là n’ont pas encore validé leur ticket pour les quarts de finale.

À Saint-Sebastien, Luis Enrique avait aligné une équipe avec une moyenne d’âge de 23 ans et 361 jours, soit la formation la plus jeune de l’histoire du club en Ligue des champions. Si depuis quelques saisons, le PSG affiche des difficultés dans ses confrontations à l’extérieur, cette fois-ci il a fait preuve de maîtrise et panache. « Et, très vite dans la rencontre, ils ont fait comprendre à leur adversaire qu’ils ne lâcheraient pas grand-chose, y compris en fin de match, lorsqu’ils commençaient à concéder quelques occasions. Le PSG était tout simplement beaucoup trop fort pour la Real Sociedad. » Les Parisiens ont été au-dessus physiquement, mentalement, techniquement et tactiquement, à l’image du second but conclu après une action collective de 16 passes en 45 secondes. Des joueurs ont montré une grande maturité à l’image de Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes. Seul point noir de la soirée, le carton jaune reçu par Achraf Hakimi, qui le privera du quart de finale aller.

🗣️ | Luis Enrique 🇪🇸 pour Canal :



« On essaye toujours de trouver des solutions, mais c’est aux joueurs de les appliquer. C’est eux qui ont bien joué, ils ont été à un très haut niveau tous ! On a fait une double-confrontation très intéressante »#RSOPSG pic.twitter.com/hs6EtILDjC — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 5, 2024

Enfin, L’Equipe revient plus en détails sur le rôle hybride occupé par Ousmane Dembélé. « L’objectif était de gérer la supériorité au ­milieu en utilisant Dembélé car il est capable de jouer ainsi. Il a aidé aussi à défendre sur Kubo et la Real a eu peu de ­solutions », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. Avec le ballon, l’international français jouait dans un rôle de numéro 10, derrière Kylian Mbappé et Bradley Barcola puis Lee Kang-In. Libre dans ses déplacements, il a eu plus de mal que d’habitude à créer du danger. « 53 ballons touchés, un seul dribble tenté, ­aucun tir, quatre duels disputés (un réussi) et dix-sept ballons perdus. » En revanche, il a réalisé une passe décisive pour Kylian Mbappé sur l’ouverture du score. Mais il fallait surtout observer le rôle d’Ousmane Dembélé sans ballon pour comprendre son importance ce mardi soir à Anoeta. « Le Parisien délaissait alors sa zone axiale pour revenir sur le côté gauche et effectuer un travail défensif précieux. C’est dans cette deuxième fonction qu’il aura été le plus important. Ses six ballons récupérés le placent comme le troisième Parisien derrière Lucas Beraldo (7) et Vitinha (8) », constate L’E. Ce positionnement hybride avait pour objectif de mettre à mal le pressing des Basques. « Sur ce point, le coup tactique a été réussi. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette qualification du PSG sur sa Une. Les joueurs de Luis Enrique se sont imposés pour la première fois de la saison à l’extérieur en Ligue des champions et n’ont pas tremblé face à la Real Sociedad avec une qualification acquise (2-0, 1-2). « À l’inverse de leur éruptif entraîneur, les Parisiens sont restés calmes dans l’immense vacarme d’Anoeta bouillant jusqu’au bout même à 0-2, abordant cette manche retour en patron, sûr de ses forces et de sa domination sur son sujet espagnol. » Kylian Mbappé a rapidement libéré les siens après un quart d’heure de jeu. Luis Enrique pourra dire que sa gestion aura été payante. « Chacun en tirera profit mais il y a un bien commun : l’avenir du PSG, pour la première fois en quart de finale depuis 2021 (aller 9-10 avril et retour 16-17 avril). » Voilà le PSG de retour dans le top 8 européen et il montre que ses recrues estivales (Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola) ont apporté un plus à la formation parisienne.

Il faut aussi constater que la Real Sociedad était un adversaire faible, malgré une phase de poules étonnante. Mais, « ce PSG-là était bien organisé, loin du désordre tactique avec les trois idoles Neymar, Léo Messi et Kylian Mbappé, qui étaient également trois joueurs impossibles à assembler. » Luis Enrique possède davantage de libertés et a aligné le onze le plus jeune de l’histoire du club en C1. Il a même pu remplacer Bradley Barcola à la pause en faisant entrer en jeu Lee Kang-In. Le Sud-Coréen s’est distingué avec une passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la réponse de patron de Kylian Mbappé. Après des derniers jours mouvementés, le numéro 7 du PSG a donné la meilleure réponse sur le terrain en inscrivant un doublé. Pourtant, ces derniers jours, une question revenait sans cesse : Le PSG est-il meilleur sans Kylian Mbappé ? Ce qui pouvait se comprendre au vu des récentes prestations de l’international français. Mais « ce qu’on voyait n’était en réalité qu’une pâle copie ou un faux jumeau du formidable footballeur qu’il est bel et bien et qui s’est produit en spectacle ce mardi 5 mars au soir à Anoeta, où il a mis tout le monde d’accord après avoir essuyé quelques sifflets », indique LP. Élu homme du match, l’attaquant de 25 ans a été une menace constante pour les Basques.

Après avoir traversé des jours compliqués, l’international français était attendu dans ce rôle de guide pour montrer le bon chemin à sa formation. Et il a parfaitement rempli sa mission avec ce doublé. « C’est avec ce genre de prestations qu’il risque de se faire regretter dans la capitale. » Comme un symbole, c’est sur son côté gauche, qu’il avait déserté depuis quelques mois, qu’il a livré une prestation de haut vol. « Impliqué, prêt à effectuer des replis défensifs sur certaines phases, le capitaine du soir semblait presque investi d’une mission. »