Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 15 février 2024. La victoire face à la Real Sociedad (2-0), les Parisiens prennent une option sur la qualification, les choix de Luis Enrique interrogent, Mbappé buteur providentiel, Barcola poursuit sa montée en puissance, un Marquinhos retrouvé en défense…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à la Real Sociedad (2-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre à deux visages, les joueurs de Luis Enrique devront confirmer leur résultat le 5 mars prochain à Anoeta. Le club parisien a été fidèle à son début d’année 2024, sérieux mais sans grand génie, résume L’E. « Et c’est sans doute ce qui a fait la différence avec le PSG qui, encore une fois, n’a pas été brillant collectivement mais a pu s’appuyer sur le talent de Kylian Mbappé. » Mis à part sur une frappe en début de rencontre, l’international français a été trop peu dangereux jusqu’à son but avant l’heure de jeu (1-0, 58′). Quelques minutes plus tard, il était proche du doublé mais a préféré la solution individuelle au lieu de servir ses coéquipiers, sûrement mieux placés. Sa frappe a finalement été détournée par Alex Remiro sur la transversale (63′). Le second but de la rencontre est venu de Bradley Barcola. Peu en réussite jusque-là, l’ancien Lyonnais a fait parler sa vitesse pour marquer son premier but en C1 (2-0, 70′).

Par la suite, les Rouge & Bleu étaient dans l’hésitation entre conserver ce score ou marquer un troisième but. « On ne risque cependant pas de reprocher aux Parisiens leur obsession de ne pas prendre de but : c’est dans le cahier des charges, en Ligue des champions, et on a tellement insisté sur leur porosité défensive cette saison qu’il faut saluer la plus grande sûreté dégagée, mercredi soir, autour d’un 4-3-3 hybride qui a donné un peu plus de garanties. » Cependant, il faudra aussi analyser le premier acte où les Parisiens ont fait preuve d’un grand déchet technique dans les sorties de balle. Mais face à une équipe basque qui a mal attaqué, la charnière centrale Danilo Pereira–Marquinhos s’est montrée solide. Le PSG se rendra donc en Espagne le 5 mars prochain avec un avantage de deux buts. « Un an après la claque du Bayern Munich, deux ans après la déroute madrilène, le PSG n’a jamais paru si proche de retrouver le grand huit européen, ce qui était à la fois son standard et son plafond de verre au début de l’ère qatarienne. Il s’agit simplement de ne pas commettre de sortie de route après un match aller réussi. Et ça, malheureusement, c’est devenu son standard dans la seconde partie de l’ère qatarienne. Il serait donc judicieux que les temps changent de nouveau », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur quelques choix douteux de Luis Enrique avant le coup d’envoi, comme la titularisation de Lucas Beraldo au poste de latéral gauche en lieu et place de Lucas Hernandez. Pourtant, l’international français ne souffrait d’aucune gêne physique et cela s’apparente seulement à un choix tactique du technicien espagnol. Le défenseur de 28 ans « ne masquait pas sa surprise, en avant-match, auprès de ses coéquipiers, devant ce choix », rapporte L’E. Cette titularisation du Brésilien pour ses débuts en C1 apparaît comme un vrai pari, qui est en partie raté. Face à Take Kubo, l’ancien de São Paulo a grandement souffert en première période. Dans un poste inhabituel pour lui, le Brésilien est apparu en difficulté dans les duels et ses orientations de corps. En revanche, il n’a pas plongé en seconde période et a gagné en sérénité. Replacé dans l’axe pour les 20 dernières minutes, suite à l’entrée en jeu de Lucas Hernandez, Lucas Beraldo est apparu plus à l’aise en défense centrale. Reste désormais à savoir comment le champion du Monde 2018 vivra ce déclassement. « L’ex-Munichois n’a reçu aucune explication de son entraîneur. Les prochains choix de Luis Enrique sur ce poste seront observés avec attention. »

Autre choix de Luis Enrique qui interroge, le positionnement de Fabian Ruiz en sentinelle. Préféré à Manuel Ugarte pour sa capacité à tenir le ballon et bien relancer face au pressing adverse, l’Espagnol n’est pas apparu comme une solution fiable pour ses coéquipiers en première période. En revanche, le repositionnement de Vitinha juste devant la défense a donné un autre visage au PSG après la pause. Le Portugais a fluidifié le jeu de son équipe. Plus mobile, le numéro 17 parisien est parvenu à sortir des zones de pressing des Basques. Positionné plus haut, Fabian Ruiz a lui réussi à faire des remontées de balle, à l’image de sa passe sur le but de Bradley Barcola. « Et dans le combat, il a été l’un des rares Parisiens à ne pas subir l’impact des Basques (9 ballons récupérés) », constate L’E.

Enfin, L’Equipe fait un focus sur la prestation de Bradley Barcola. L’ailier du PSG a vécu une soirée contrastée. Il y a six mois, au moment de sa signature à Paris, l’ancien Lyonnais ne s’imaginait sûrement pas de débuter une rencontre de Ligue des champions dans la peau d’un titulaire. Ce qui peut expliquer son début de match à l’envers, à l’image de son premier ballon qui a mis en danger son équipe avec une frappe d’André Silva au bout de 35 secondes de jeu. Sur le plan offensif, la suite n’a pas été au mieux avec beaucoup de pertes de balle (seulement 50 % de passes réussies, pire mauvais ratio des deux équipes mercredi), peu de duels gagnés (9 sur 17) et un seul dribble réussi (sur 6 tentés). De plus, sa connexion avec Kylian Mbappé et ses partenaires était peu efficiente.

En revanche, l’international Espoir français a livré un match consistant sur le plan défensif pour aider Lucas Beraldo sur le côté gauche. Bradley Barcola a récupéré 5 ballons et a réussi 4 tacles sur 5. Le joueur de 21 ans n’a jamais baissé les bras et a finalement été récompensé. C’est lui qui obtient le corner qui amène le but de Kylian Mbappé (58′). Et c’est lui qui a creusé l’écart quelques minutes plus tard (70′). « Sur un enchaînement d’équilibriste, où il semblait avoir trop poussé son ballon, il laissait Traoré sur place avant de glisser le ballon sous Remiro et offrir un avantage appréciable à son équipe avant le voyage à Anoeta. »

🗣️ | Bradley Barcola 🇫🇷 pour Canal + :



« C’est un rêve d’enfant, depuis que je suis petit je rêve de jouer des matchs comme ça donc la c’est incroyable de marquer dans un match comme celui-là »#PSGRSO pic.twitter.com/1fc4lJ76hC — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 14, 2024

À voir aussi : LdC – Victorieux de la Real Sociedad (2-0), le PSG prend une option sur la qualification

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG face à la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu ont profité d’une équipe basque moins bien physiquement en seconde période pour prendre une option sur la qualification avant la confrontation retour en Espagne le 5 mars prochain. Mais les Parisiens ont été trop mauvais pendant 45 minutes pour rassurer vraiment et son passé récent montre qu’une victoire à l’aller n’est pas synonyme de qualification pour le prochain tour. Surtout que le club basque retrouvera quelques joueurs à l’image de son capitaine, Mikel Oyarzabal, absent de la feuille de match ce mercredi. En revanche, l’attaque parisienne a montré un autre visage lorsque le milieu de terrain a su la trouver. L’association Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola créé des étincelles. L’ancien Lyonnais prouve qu’il est l’une des meilleures recrues estivales. « Il est à l’image des audacieux qui prennent des risques sans toujours savoir où ils vont : ça vaut le coup de le vivre, comme s’il y avait toujours une forme d’amour au bout quand on se lâche et donne », résume LP. En revanche au match retour, le PSG ne pourra pas se permettre d’afficher le même déchet technique perçu en première période, avec un milieu sans relief, sans idée de jeu et incapable d’aller vers l’avant.

Auteur de l’ouverture du score, Kylian Mbappé a mis sa formation dans le sens de marche ce mercredi soir au Parc des Princes. Même s’il n’a pas livré sa meilleure prestation, le numéro 7 du PSG a marqué son 31e but de la saison en 30 apparitions et permet d’aborder le match retour avec plus de sérénité. L’attaquant de 25 ans est aussi rentré dans l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant dix buts d’affilée à domicile lors de ses dix dernières titularisations. Pourtant, l’international français a souffert lors du premier acte, comme l’ensemble de l’équipe. Mis à part sa frappe repoussée par Alex Remiro en début de match (6′), le champion du Monde 2018 a peu pesé avec seulement 14 ballons touchés à la pause. Mais c’est lui qui va finalement réveiller sa formation. En buteur providentiel, Kylian Mbappé a ouvert le score sur un corner d’Ousmane Dembélé, prolongé de la tête par le capitaine Marquinhos. Comme un renard des surfaces, le Français a surgi au second poteau pour libérer les siens. Quelques minutes plus tard, il a vu sa frappe toucher la transversale. « Comme la dernière fois qu’un Real, celui de Madrid, était venu au Parc des Princes, Mbappé a de nouveau joué les sauveurs. À lui de faire en sorte, le 5 mars prochain, que le deuxième acte, s’accompagne cette fois de larmes de joie », espère Le Parisien.

Enfin, le quotidien francilien met en lumière la prestation de Marquinhos. Attendu dans ce type de matches, le capitaine du PSG a répondu présent. Lors des derniers rendez-vous européens, le Brésilien a souvent déçu à l’image de sa prestation à Newcastle (4-1) en octobre dernier ou encore la soirée cauchemardesque vécue à Madrid en 2022. Face à la Real Sociedad ce mercredi, le Brésilien a tenu son rang en défense centrale. « Habile dans le duel, impeccable dans le suivi de certaines actions et serein à la relance. Il y avait longtemps que l’on avait plus vu le Brésilien aussi en confiance », constate LP. Il a notamment dominé dans le domaine aérien face à André Silva, même si ce dernier s’est procuré une belle situation de la tête à la 22e minute de jeu. Un chiffre montre la bonne performance du défenseur parisien : 75 % de duels gagnés (6 sur 8).

Marquinhos a aussi été à l’origine du but de Kylian Mbappé en prolongeant au second poteau le corner d’Ousmane Dembélé. « Une nouvelle preuve que dans les airs, ce PSG, qui n’a pas de grandes références sous Luis Enrique, a besoin de ses éminents services. » Pour le match retour à San Sebastian, Marquinhos pourrait battre le record des 435 matches disputés de Jean-Marc Pilorget, s’il ne se blesse pas jusque-là. « Ce sera une pression supplémentaire à gérer et outre Kylian Mbappé qui foulera le pays de sa possible future destination, les regards seront encore braqués sur lui. À l’affût de la moindre boulette », conclut Le Parisien.