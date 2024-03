Revue de presse PSG : LDC, Real Sociedad, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 mars 2024. Le PSG vise une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Mbappé attendu au tournant…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait évidemment sa Une sur le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG. S’il a expliqué qu’il préparait l’avenir avec ses choix sur le temps de jeu de Kylian Mbappé ces dernières semaines, Luis Enrique pourrait reconsidérer ce qui relève du long terme et la question de la place de son meilleur buteur dans le groupe, avance le quotidien sportif. « Sans Mbappé, ce Paris-là a les moyens d’éliminer la Real Sociedad, mais il réduirait sa marge d’erreur en le titularisant et s’épargnerait une crise sportive qui s’ajouterait à la crise institutionnelle depuis l’annonce du départ de l’attaquant français. » L’Equipe explique que l’écart de niveau entre les deux équipes et leurs dynamiques respectives paraissaient rédhibitoires. « Mais puisque Paris est invaincu en 2024, puisqu’il est invaincu depuis cinq mois même (1-2 à Milan le 7 novembre), il peut sans doute se permettre quelques fantaisies pour épicer son quotidien. » Jusqu’à présent, sous l’ère Luis Enrique, les débats se concentraient sur le jeu et ne débordaient jamais dans la coulisse. Il faut croire que l’ADN du club de la capitale est plus fort que ses composantes et qu’une saison parisienne ne pourra jamais rester tout à fait tranquille, lance le quotidien sportif. « Malgré tout, une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions aurait le mérite de se projeter vers le printemps européen avant d’envisager l’été à Paris. » Même si cette équipe ne s’est encore jamais imposée à l’extérieur, cette saison, en Coupe d’Europe, elle se voit offrir un adversaire dans le creux de la vague, note L’Equipe. « Il est évidemment très espagnol, désormais, d’invoquer une remontada à chaque fois que le PSG traverse les Pyrénées et de plus en plus français de la redouter », conclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Kylian Mbappé et son envie de faire abstraction de son week-end mouvementé après son remplacement à la mi-temps lors du match nul entre le PSG et Monaco et son choix de rejoindre les tribunes plutôt que le banc de touche. Le quotidien sportif rappelle que lorsqu’il a annoncé son souhait que quitter le PSG à l’issue de son contrat, l’échange est pourtant cordial, sans animosité avec Nasser al-Khelaïfi. Le président parisien fait même passer le message en interne qu’il faudra préparer, au printemps, un hommage à la hauteur pour le meilleur buteur de l’histoire du club. Mais depuis, les signaux sombres se sont accumulés, avance l’Equipe. « Des fuites dans la presse, contraires au timing convenu entre les deux parties, un statut déboulonné et un temps de jeu largement raboté, sans oublier – peut-être juste une coïncidence ? – Ethan Mbappé (17 ans) qui n’a plus été retenu dans le groupe pour un match malgré l’effectif élargi à 23 ce mardi soir. » Du côté du club, on assure qu’aucune consigne n’a été donnée en haut lieu pour contrarier le futur exilé. Et que, de toute façon, Luis Enrique fait ce qu’il veut en matière de choix sportifs, indique le quotidien sportif. Ce dernier explique que lors de leur réunion samedi, le coach a rassuré l’attaquant sur son temps de jeu lors des affiches européennes. « Mbappé n’entend pas batailler sur son temps de jeu raccourci en cette saison à rallonge. Sauf pour les grands soirs. Depuis des semaines, il a organisé son quotidien autour de la C1, son objectif ultime avec Paris. Luis Enrique le sait et cela l’autorise à jouer ainsi avec le feu : il sait que son joueur donnera tout dans la reine des compétitions », conclut l’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG. Le quotidien francilien estime qu’avant cette rencontre, « l’on retrouve le PSG des coulisses, des embrouilles, des images plus denses en dehors que sur les pelouses. Ce Paris-là ne nous manquait pas. » Ce soir, si Mbappé marquait, cela soulagerait son équipe et le remettrait au centre des débats sportifs, avance Le Parisien. « Il s’agirait de mettre la poussière sous le tapis et de reprendre le cours ordinaire des choses. » Ces dernières semaines, La Real Sociedad, qui a été fantastique pour sortir en tête de son groupe, souligne le quotidien francilien, perd des places en Liga et ne gagne plus. Du côté du PSG, outre les incertitudes autour de Marquinhos et Danilo Pereira, « tout le monde est-là, une denrée rare chez lui à l’approche chez lui à l’approche des rencontres couperets alimentées par la panique de l’absence. » Le Parisien indique que « cette fois-ci, tout allait bien avant que l’actualité ne s’emballe, avec cette propension unique du PSG à la créer sans qu’on ne lui demande rien. »

Le quotidien francilien évoque aussi Kylian Mbappé, qui sera attendu au tournant, lui qui n’est pas au meilleur de sa forme avec le PSG ces dernières semaines. L’attaquant sait qu’il « sera plus épié et plus attendu que jamais sur la pelouse d’Anoeta. […] Parce qu’il est la dernière star de cette formation parisienne, le seul capable de faire basculer un match en soliste et donc de se voir attribuer les responsabilités de l’échec comme les lauriers du succès. » Le Parisien indique que depuis qu’il a annoncé son choix de quitter le PSG à son président et ses coéquipiers, tous ont l’air de s’interroger pour savoir si Mbappé n’aurait déjà pas la tête à Madrid. Après sa sortie polémique à Monaco, Kylian Mbappé a initié un tête-à-tête avec Luis Enrique, « sans doute touché dans son orgueil, mais peut-être aussi conscient de sa maladresse de la veille. » Cet entretien d’un quart d’heure, « grâce à la franchise de l’un et de l’autre, a eu le mérite de réchauffer les rapports entre deux hommes qui savent désormais ce que chacun attend : de la sincérité, du dialogue et une implication sans faille », avance Le Parisien. Un pacte que le coach et son joueur vedette ont semblé sceller en se tombant dans les bras avant de rejoindre le terrain d’entraînement. Sur la pelouse, l’effet a d’ailleurs été immédiat, le numéro 7 parisien ayant, selon certains observateurs, survolé la séance, lance le quotidien francilien. « Ces dix derniers jours, la formation de Luis Enrique a démontré qu’elle avait de la ressource quand Mbappé se trouve sur le banc ou en tribunes. Mais affirmer qu’elle est plus forte serait un poil malhonnête. L’imprévisibilité, l’efficacité et la force de frappe du natif de Bondy en font encore et toujours le danger numéro 1 de cette équipe », conclut Le Parisien.