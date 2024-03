Revue de Presse PSG : Reims, Mbappé, Barcola, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 mars 2024. Le match nul du PSG face à Reims (2-2), Kylian Mbappé une nouvelle fois remplaçant, Bradley Barcola en méforme, le turnover de Luis Enrique remis en question…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le nouveau match nul du PSG face au Stade de Reims (2-2), le troisième consécutif en Ligue 1 après ceux face au Stade Rennais (1-1) et l’AS Monaco (0-0), une première dans l’élite depuis avril-mai 2022. Une nouvelle fois remplaçant, Kylian Mbappé a joué les vingt dernières minutes de la rencontre et « a encore montré qu’il avait une influence considérable sur l’équipe. » Avant cela, le visage affiché par les Rouge & Bleu pendant 70 minutes n’a pas convaincu. Cette baisse de régime coïncide « exactement avec la décision de Luis Enrique de se projeter sans le champion du monde 2018 à la suite de sa décision de quitter le club en fin de saison », remarque L’E. Depuis son annonce de départ, l’international français n’a disputé en intégralité aucune des cinq dernières rencontres de Ligue 1. « C’est un constat : le PSG est actuellement moins fort sans Mbappé. » Mais, Luis Enrique assume son choix et profite aussi de cette large avance en championnat pour vivre sans sa star offensive. L’Espagnol est persuadé que les difficultés affichées aujourd’hui permettront à son équipe d’être plus solide en août prochain.

Pourtant, la première demi-heure face au Stade de Reims a plutôt été bonne. Le PSG a bien rattrapé la grosse erreur d’Achraf Hakimi sur l’ouverture du score rémoise grâce à Gonçalo Ramos. Mais après cela, Paris s’est arrêté de jouer. Et pour Danilo Pereira, de retour comme titulaire, l’absence de Kylian Mbappé au coup d’envoi n’explique pas cette baisse de régime en championnat : « Je ne crois pas que ce soit à cause du fait que Kylian soit remplaçant. À Monaco, il était là, et on a fait match nul aussi. Il est sur le banc parce qu’il y a beaucoup de matches. Il y a celui de la Coupe de France qui arrive (mercredi) et qui est important. Il a besoin de se reposer aussi », a déclaré le vice-capitaine des Rouge & Bleu après le match. En vingt minutes, Kylian Mbappé a été le deuxième joueur qui a le plus tiré au but avec trois tentatives, derrière Gonçalo Ramos (8). Et l’attaquant de 25 ans a autant cadré (2) que ses coéquipiers. « En ce moment à Paris, le meilleur ne se fait pas encore sans Mbappé », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la prestation de Bradley Barcola. Après une belle forme affichée en début d’année 2024, l’international Espoir français marque le pas depuis quelques rencontres. Considéré comme le troisième membre de l’attaque parisienne aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l’ancien Lyonnais enchaîne les prestations décevantes mais garde encore la confiance de Luis Enrique. Depuis son but en Ligue des champions face à la Real Sociedad (2-0) le 14 février dernier, l’ailier de 21 ans a été titulaire quatre fois sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1. Au-delà de ses statistiques inexistantes sur cette période (0 but et 0 passe décisive), « Barcola s’est le plus souvent montré maladroit et imprécis comme face à Reims (2-2), hier. Surtout, malgré ses qualités de dribbles et de vitesse, il ne fait plus trop de différences individuelles », constate L’Equipe. Une baisse de régime qui peut s’expliquer par un temps de jeu conséquent ces derniers mois pour le jeune attaquant (1.723 minutes cette saison), qui n’est pas habitué à jouer des rencontres à haute-intensité en Ligue des champions.

Une période creuse qui intervient au plus mauvais des moments, à quatre jours de la liste de Didier Deschamps pour les matches amicaux de l’équipe de France en mars (Allemagne et Chili). Jusque-là, les prestations de Bradley Barcola avaient tapé dans l’oeil du sélectionneur tricolore qui l’intégrait dans sa réflexion pour constituer le groupe de mars. Les forfaits des anciens Parisiens, Kingsley Coman et Christopher Nkunku, lui ouvraient la porte d’une première convocation avec les Bleus. « Son coup de moins de bien peut-il influer sur le choix de Deschamps s’il pensait l’appeler pour la première fois ? La réponse tient notamment dans le profil d’attaquant voulu par le sélectionneur pour ce rassemblement, le dernier avant l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) », conclut L’E.

Enfin, L’Equipe évoque l’avenir d’Ethan Mbappé. Et comme son grand frère Kylian, le Titi aurait décidé de quitter le PSG à l’issue de son contrat en fin de saison. Ces derniers temps, le milieu de 17 ans n’est plus convoqué dans le groupe par Luis Enrique. Un article partagé sur notre site ici.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce match nul entre le PSG et le Stade de Reims (2-2), à l’occasion de cette 25e journée de Ligue 1. Et le quotidien francilien se pose des questions sur le turnover mis en place par Luis Enrique, après ce troisième match nul consécutif en championnat. Malgré ce résultat nul, le PSG a 10 points d’avance en tête du championnat. « Luis Enrique entend se servir de ce confortable matelas pour effectuer un turnover qui sert aussi bien à maintenir ses joueurs sous pression, à les reposer, alors que son équipe est encore en course sur trois tableaux, mais également à préparer la saison prochaine sans Kylian Mbappé. » Et pour les joueurs du vestiaire, ce turnover permanent a des bénéfices sur le groupe, comme l’a expliqué Danilo Pereira en après-match : « C’est sa philosophie, il veut que l’équipe soit toujours préparée pour chaque match, peu importe qui joue. » Toutes compétitions confondues, le club parisien n’a plus connu la défaite depuis novembre (2-1 face à l’AC Milan), et même depuis septembre en Ligue 1 (2-3 contre l’OGC Nice).

Avec cette large avance en championnat, le technicien espagnol a la latitude nécessaire pour essayer et même se tromper. Pour Will Still, entraîneur du Stade de Reims, les résultats de son collègue parlent pour lui : « Il est qualifié en Ligue des champions, il est premier en championnat, toujours en course en Coupe de France… Ça reste un des meilleurs entraîneurs au monde. » Les joueurs rémois n’ont pas vu de grande différence sur la pelouse avec Mbappé ou pas, comme l’a déclaré Thomas Foket en zone mixte : « On pourrait penser qu’il y aurait une baisse de concentration mais les Parisiens vont tous dans la même direction, ont les mêmes automatismes. Les qualités changent un peu mais ils sont tous tellement talentueux… Même sans Mbappé, même sans Dembélé, tous les autres doivent se montrer. » Une stratégie qui semble donc mettre d’accord les joueurs du PSG et ses adversaires aussi.

Cependant, le bilan sans Kylian Mbappé est moins fructueux. Sur les quatre derniers matches depuis l’annonce de son départ, le capitaine des Bleus n’en a démarré que deux pour un résultat d’une victoire et trois matches nuls. « Faut-il voir un rapport entre cette période, comptablement moins fructueuse et le traitement réservé au numéro 7 du PSG ? », se demande LP. Pour les Parisiens, il n’y a pas de cause à effet, comme l’a expliqué Danilo Pereira : « Je ne crois pas car il était titulaire face à Monaco et on fait match nul alors… Ce n’est pas une question de relâchement mais plus une question d’état d’esprit. Parfois après les matchs de Ligue des champions, c’est difficile de revenir. » Mais l’entrée en jeu du Français en fin de rencontre a quand même mis une petite pression supplémentaire aux Rémois, comme l’a précisé Will Still : « Est-ce que son absence au coup d’envoi était un soulagement ? Non parce qu’il y a d’autres joueurs avec beaucoup de qualité mais quand les trois entrent en jeu à quinze minutes de la fin (Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé), tu serres les fesses et tu espères le meilleur. Au final, ça change juste les noms sur la feuille, dans le contenu c’est similaire. »