Revue de Presse PSG : Reims, Vitinha vs Lee, Mukiele…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 novembre 2023. La rencontre face au Stade de Reims, le match du rebond pour les Rouge & Bleu, Nordi Mukiele la solution au poste de latéral droit, le duel Lee Kang-In face à Vitinha…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match du PSG sur la pelouse du Stade de Reims (samedi à 17h sur Prime Video), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Le match du rachat pour les champions de France en titre après leur défaite en Ligue des champions face à l’AC Milan (2-1) mardi. Mais l’actuel 4e de Ligue 1 est le portrait-robot des équipes qui ont posé des difficultés au PSG cette saison : agressif au pressing, grosse intensité au milieu et une ressortie de balle précis par le jeu court. Ainsi, ce déplacement à Auguste Delaune « revêt d’autant plus d’importance qu’il survient quatre jours après une claque, aussi douloureuse qu’inattendue, reçue à San Siro », rappelle L’E. Mais les joueurs de Luis Enrique ont su rebondir par le passé à l’image des victoires face au Borussia Dortmund (2-0) et le Stade Rennais (1-3) quelques jours après leurs revers contre l’OGC Nice (2-3) et Newcastle (4-1).

Si l’entraîneur parisien a conscience du danger de l’adversaire, il ne compte pas renier ses idées de jeu. Privé d’Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani, le technicien espagnol devra donc s’appuyer sur Nordi Mukiele et Gonçalo Ramos. « L’international portugais, titulaire trois fois seulement lors des six dernières journées et qui n’a plus marqué en club depuis son doublé contre l’OM (4-0, le 24 septembre), ne doit plus laisser filer les occasions de s’illustrer. »

Luis Enrique sur la difficulté dans les matchs à l'extérieur en conférence de presse :



« Peu importe que l'on joue à domicile ou à l'extérieur on ne change pas notre style de jeu, on vient pour attaquer c'est toujours la même idée donc je ne trouve pas ce sujet…

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur Nordi Mukiele. En l’absence d’Achraf Hakimi, suspendu face au Stade de Reims, l’international français devrait enchaîner sa deuxième titularisation d’affilée en Ligue 1. Et l’ancien du RB Leipzig présente un profil complètement différent à celui du Marocain. Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique au vu de l’importance du couloir droit Hakimi-Dembélé impliqué sur 10 buts en championnat (3 buts et 4 passes pour Hakimi, 3 passes pour Dembélé). Et l’absence du numéro 2 parisien « ne sera évidemment pas sans conséquence, au moins dans le jeu pratiqué par le PSG au stade Auguste-Delaune. » Deux candidats se présentent pour suppléer l’absence du Marocain : Nordi Mukiele ou Carlos Soler, utilisé à la surprise générale au poste de latéral droit face au RC Strasbourg (3-0). Pour Nordi Mukiele, son profil est plus défensif qu’Achraf Hakimi et il revient en forme après sa blessure à la cuisse droite en mars dernier qui l’a éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

Un profil différent qui peut apporter d’autres solutions au PSG et notamment un équilibre défensif, comme l’explique l’ancien Parisien, Jimmy Algerino : « Il est capable de déborder et centrer, mais c’est avant tout un défenseur. Athlétiquement, il peut aussi apporter dans un secteur où le PSG est défaillant. Sa présence peut permettre à Dembélé de se consacrer davantage aux tâches offensives, car il sait qu’il aura moins besoin de compenser les montées de Mukiele que celles de Hakimi. Je pense que pour les milieux de terrain, et notamment celui à droite, l’avoir est rassurant. Cela leur fait moins de terrain à couvrir. »

Enfin, L’Equipe évoque le cas d’Hugo Ekitike. Écarté du groupe depuis le début de saison, l’attaquant de 21 ans ne retrouvera pas son club formateur ce samedi. Prêté au PSG la saison passée avant d’être acheté définitivement 35M€ cet été dans le cadre d’une option d’achat obligatoire, le Français est banni pour avoir refusé de partir lors du mercato estival. « S’il continue de s’entraîner avec le groupe professionnel, il n’a disputé que 8 minutes en match officiel, face à Lorient (0-0) lors de la première journée », rappelle L’E. Et depuis la fin du mercato, l’ancien Rémois n’a plus jamais été convoqué par Luis Enrique et n’est même pas inscrit dans la liste de la Ligue des champions. « Cette situation lui pèse et Ekitike attend avec impatience le mercato hivernal pour s’en aller de Paris et tenter de se relancer », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le PSG. Et quatre jours après leur défaite face à l’AC Milan (2-1), les Rouge & Bleu devront vite rebondir. « Un seul objectif : réagir, proprement, avec panache et, si possible, un peu de spectacle pour s’éviter le coup de la panne et rejoindre l’esprit tranquille leurs sélections pour la séquence internationale. » Jusqu’à présent, chaque défaite s’est suivie d’une victoire pour les hommes de Luis Enrique. « Le meilleur moyen de s’éviter la sinistrose dans une période qui décidera des grandes échéances du printemps. » Mais les derniers déplacements en Ligue 1 n’ont pas été un long fleuve tranquille pour les Parisiens. À Brest, le PSG s’était fait peur avant de s’imposer sur le fil en fin de rencontre (2-3), preuve qu’aucun match n’est à prendre à la légère. Mais pas question de changer de philosophie de jeu, comme l’a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match : « Notre équipe arrive avec la même ambition à domicile ou à l’extérieur, on veut toujours attaquer et je ne vais pas changer. Ça ne changera pas avec moi. C’est en tout cas ce qu’on essaie de mettre en place. » Surtout, le club de la capitale doit élever son curseur dans chaque secteur. « Il est beaucoup trop tôt pour lancer le signal d’alarme, mais plus la saison avance, plus le temps se réduit pour le PSG qui doit enfin assumer son statut d’épouvantail », rapporte LP.

Enfin, le quotidien francilien met en avant le duel opposant Lee Kang-In et Vitinha dans le système de jeu de Luis Enrique. En concurrence pour ce rôle hybride, les deux joueurs se disputent une place de titulaire face au Stade de Reims. Et la montée en puissance du Sud-Coréen rebat les cartes et offre une nouvelle alternative au coach espagnol. Après un début de saison compliqué où il a notamment côtoyé l’infirmerie, Lee Kang-In a été titulaire lors des trois derniers matches de Ligue 1 pour un bilan d’un but et une passe décisive. « Mais ce qui frappe, c’est la personnalité du numéro 19 sur le terrain, égale à celle qu’il exprime dans le vestiaire. En sortie de banc, Lee a apporté de la folie, étant capable de créer et d’amener le danger », décrypte Le Parisien. De son côté, Vitinha n’a pas été maladroit lorsqu’il fallait remplacer l’ancien de Majorque à l’image de son but face à Montpellier (3-0) la semaine passée, mais le ressenti global reste moins impressionnant. « Le Vitinha version libéré, délivré des mois d’août-septembre, retombe dans ses travers de l’an dernier et manque d’influence dans certains de ses choix. Le Portugais est redevenu par moment beaucoup trop neutre. »

Au contraire, Lee Kang-In a apporté sa finesse technique dans un milieu qui manquait de créativité. De plus, le Sud-Coréen fait preuve de discipline tactique dans le contre-pressing et le replacement. De son côté, Vitinha se montre moins audacieux dans le jeu mais est plus collectif et travailleur. Le Portugais offre davantage d’équilibre à l’équipe à la perte du ballon, analyse LP. Il libère également plus d’espaces et donne plus de liberté à Kylian Mbappé. En revanche, les deux joueurs se rejoignent sur un point, la polyvalence. « Vitinha a des aptitudes techniques et physiques parfaitement adaptées à nos idées de jeu. Chez nous, il joue plus dans l’axe, mais il peut jouer milieu offensif, parfois sur un côté », a expliqué Luis Enrique en point presse. De son côté, Lee Kang-In peut occuper les deux couloirs et s’insérer dans le coeur du jeu.