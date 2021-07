Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce lundi 19 juillet 2021 : le dossier des multiples départs est au coeur de l’actualité de ce début de semaine.

Le Parisien consacre une page complète sur le mercato Rouge & Bleu dans le sens des départs. Pour Alphonse Areola, “le contact est établi entre le PSG et West Ham pour un transfert” mais “on est loin d’un accord. Les Hammers souhaitent un prêt d’une saison, Paris tablerait sur une vente définitive. Concernant Sergio Rico, Grenade (Espagne) et Besiktas (Turquie) sont intéressés “mais le PSG veut s’y retrouver financièrement et récupérer les 6 millions d’euros dépensés l’été dernier pour son transfert.” Innocent et Bulka devraient être prêtés. Au sujet de Layvin Kurzawa, “le PSG discute depuis quelques jours déjà avec Galatasaray” mais “le joueur regarde également vers l’Angleterre.” Pourtant, à l’heure actuelle, Galatasaray “est le seul club qui le veut vraiment”, glisse un proche du dossier. Malgré sa belle valeur marchande Thilo Kehrer (qui vient d’acquérir une maison en dehors de Paris) “n’a pas très envie de bouger”. Le quotidien rajoute “qu’au milieu de terrain, le recrutement de Georginio Wijnaldum pousse Rafinha et (ou) Ander Herrera vers la sortie sans qu’aucun club ne se soit encore positionné pour ces deux joueurs.” Pablo Sarabia intéresserait la Lazio Rome et l’Inter “mais aucun de ces deux clubs n’a les moyens de dépenser 20 millions.” Selon les informations du journal francilien ” l’hypothèse d’un échange avec Joaquin Correa, l’attaquant de la Lazio, est totalement farfelue.” La piste la plus sérieuse “mène à l’Atlético de Madrid qui s’est renseigné pendant l’Euro, mais n’a pour l’instant formulé aucune offre au PSG.” Enfin ni Mauro Icardi ni Arnaud Kalimuendo “ne sont pour l’instant susceptibles de quitter la capitale.”

Dans L’Équipe, on se contentera des mots de Pierre Inquel de la société Evol Sport qui organise des matches amicaux comme les deux à venir pour le PSG contre Ausgbourg (mercredi) et le Genoa (samedi) à Orléans, où l’adjoint aux Sports, Thomas Renault, était volontiers accueillant. “Il fallait une distance raisonnable de Paris et un stade avec une capacité correcte et une pelouse convenable”, explique Pierre Inquel au journal sportif. “Orléans, donc, plutôt que le stade Charléty à Paris, Amiens ou Le Havre, pas disponibles à ce moment-là.”