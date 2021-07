Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 juillet 2021 : Sergio Ramos, le match contre Le Mans, El Chadaille, la piste Messi qui refroidit sont les thèmes du jour.

Sergio Ramos fait la une de L’Equipe avec un long entretien consacré à son arrivée au PSG et il partage son bonheur : “Je suis très content […] Tout le monde m’a très bien accueilli aussi. Plus les jours passent, plus je suis satisfait d’être venu à Paris. […] C’est avant tout un honneur. Je suis fier d’arriver dans un nouveau pays où je ressens autant d’affection, de la part de mes coéquipiers, du public, de la presse, de tout le monde. Mais j’ai toujours vécu avec cette pression, depuis tout jeune, dans un club comme le Real Madrid où l’environnement médiatique est particulier. Je suis habitué. Vous savez, les critiques ne m’ont jamais affaibli mais, de la même manière, les éloges ne m’ont jamais fait tourner la tête.”

Le joueur espagnol a aussi fait part de sa relation privilégiée avec Neymar, en avouant que le Brésilien l’avait convaincu de signer chez les Rouge & Bleu : “Avec Neymar, on parle ensemble depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu’il a été joueur du Barça et moi du Real, on a toujours eu tous les deux une relation d’amitié extraordinaire. Cela vaut aussi avec Di Maria ou Keylor Navas d’ailleurs, avec qui je suis resté très ami après son départ du Real. […] Avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs joueurs, avec le président, avec Leonardo, avec Pochettino. Tous m’ont convaincu à leur manière.”

L’Espagnol a enfin parlé de ses ambitions avec le Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé : “Venir ici, dans un club qui a 51 ans et n’a pas encore réussi à la remporter : ce serait historique pour nous tous. Et d’un point de vue personnel, en avoir une cinquième (Ligue des Champions ndlr) serait quelque chose de très important. […] Je viens d’un club où je suis resté longtemps et je me suis senti comme un leader. Mais je ne me suis jamais vanté de l’être. À l’intérieur d’un vestiaire, différents joueurs occupent ce rôle et je pense que le PSG en compte déjà, non ? Je viens aider et pas pour retirer ce statut à untel ou untel. Je suis là pour apporter mon expérience, de la motivation, tout ce qui peut aider mes partenaires. Le reste se fera avec le temps. […] Mbappé ? Je lui conseille de rester au PSG. Je ne suis personne pour décider du futur de Kylian mais je veux qu’il reste. Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l’un d’eux, comme Neymar. Tous les trois on peut accomplir de très belles choses. […] Je pense à mon équipe et mon équipe c’est le PSG, maintenant, et je veux avoir les meilleurs joueurs“.

Le quotidien sportif fait un focus sur un des immenses espoirs du centre de formation du PSG, El Chadaille Bitshiabu, qui va très certainement jouer ce mercredi face à Le Mans en match amical (11h00). Le jeune joueur possède un physique impressionnant (1m98 pour 100 kg) et a été surclassé pour s’entrainer avec les professionnels à l’âge de… 15 ans ! Ce matin, il aura l’opportunité de montrer “ses autres points forts : une technique des deux pieds, une bonne vision du jeu, et une frappe de balle terrible”. Le quotidien sportif précise que Pochettino “apprécie” le “titi” et pourra “poursuivre sa progression auprès de Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe and co”.

Le Parisien du jour consacre tout un article sur la piste Lionel Messi qui se refroidit du côté du PSG. Nous avons avons partagé ce papier, ce mardi sur Canal-Supporters (ici). Par ailleurs selon leurs informations, le club de la capitale ne travaillerait plus sur le recrutement de la star argentine. Le dossier serait refermé et “il n’y a pas de raison à ce jour d’imaginer qu’il va se rouvrir” tout en rajoutant qu’un “contrat de deux ans l’attend au FC Barcelone” et “a donné son accord” au club catalan.

Le quotidien partage les dernières informations avant la rencontre de ce matin face aux Manceaux et explique que le Paris Saint-Germain “pourra compter sur Navas, Diallo, Kehrer, Gueye, Draxler, Rafinha, Icardi… et peut être Hakimi”. Par contre, Sergio Ramos fera l’impasse sur ce match amical.

