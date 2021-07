PSG / Le Mans – En Live commenté sur notre Twitch

Ce mercredi, le PSG dispute son premier match de pré-saison face au Mans. Une rencontre qui a lieu au Camp des Loges à 11h. Cette rencontre est disponible sur PSG TV ou sur la chaîne Twitch du PSG où il faut payer un abonnement.

Canal Supporters vous propose un live commenté via le compte Twitch de CS en compagnie du journaliste Hadrien Grenier. On reviendra également tous ensemble sur l’actualité du PSG et le mercato. Pour rappel, Canal-Supporters directement sur Twitch, c’est ici :

https://www.twitch.tv/canalsupporters (abonnez-vous !)