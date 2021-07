Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce mardi 27 juillet 2021 : l’état de santé de Sergio Ramos, un contrat de sponsoring, une piste pour Sergio Rico et une clause dans le contrat de Neymar.

Le Parisien du jour fait un focus sur l’état de santé de Sergio Ramos et le fait “qu’il va une nouvelle fois faire l’impasse” sur le match de ce soir face au Séville FC (20h, beIN Sports, PSGTV Premium) à Faro, au Portugal, contrairement à Rafinha et Edouard Michut qui vont enfin jouer. L’Espagnol “a ressenti une petite gêne à un mollet, il est resté aux soins ce lundi et n’a pas pris part à la séance collective”. Depuis son arrivée, l’ancien madrilène “suit un programme aménagé où il alterne travail en salle, travail athlétique, de course mais aussi des exercices avec le ballon” en plus d’avoir “participé à plusieurs séances collectives” et “cette gêne marque un coup d’arrêt dans la préparation du joueur”. Au point où il serait même incertain de voyager à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions contre Lille. En tout cas l’international restera aujourd’hui à Paris pour poursuivre ses soins.

L‘Équipe aborde aussi le sujet de Sergio Ramos et le journal est clair : il ne jouera pas le Trophée des Champions selon son entourage. Ce pépin physique “le contraint de recevoir des soins ces jours-ci et vient perturber sa préparation d’avant-saison.” Par ailleurs “Paris sera aussi privé de ses internationaux revenus de vacances en fin de semaine dernière : Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum et Danilo Pereira. D’autres éléments se reposent encore (Neymar, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, Di Maria et Paredes).” Concernant l’équipe qui sera alignée face au LOSC, les Titis Gharbi et/ou Simons – en vue tout au long du mois de juillet – voire Kalimuendo, “sont a priori en balance pour les deux dernières places dans le onze.”

Le journal sportif explique que le PSG va officialiser un nouveau contrat de sponsoring avec la marque allemande, Autohero, qui rapportera entre 3 et 5 millions d’euros pour trois ans. Le club reste attractif malgré la crise (230M€ de pertes en 2020-2021 tout de même). “Le deal exclusif avec Jordan a été prolongé cette saison. Et un nouveau partenaire va être annoncé d’ici fin août.” Bon à savoir, le contrat maillot avec All (Accor) qui rapporte environ 70M€ par an, arrive à son terme en 2022. “Une option de prolongation existait dans l’accord initial pour trois années de plus. Des négociations vont avoir lieu prochainement”, écrit Arnaud Hermant.

De plus, L’Équipe confirme les informations du jour sur Sergio Rico (27 ans, 2024) et un départ possible vers Lille en prêt. Si les “négociations existent, elles ne sont pas très concrètes, notamment parce que le salaire de l’ancien portier du Séville FC apparaît trop élevé pour le LOSC.” Enfin le quotidien nous révèle que Neymar dispose d’une clause dans son contrat qui en 2022 lui permettra de l’étirer jusqu’en 2026, alors qu’il court actuellement jusqu’à 2025.