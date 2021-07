Des dirigeants de Flamengo sont actuellement en Europe pour traiter quelques dossier. Le vice-président Marcos Braz et le directeur exécutif du football Bruno Spindel, sont en première ligne. On parle au Brésil de pistes comme Kenedy (Chelsea) et Thiago Mendes (OL). Mais comme la semaine dernière, Marcos Braz a déclaré aux journalistes qu’un troisième joueur était ciblé, les supputations ont commencé. Rafinha étant une des projections. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Rafael Alcântara n’est pas sur le départ. Sauf belle offre. Qu’importe, les fans de Flamengo sont allés sur les réseaux sociaux pour draguer le milieu de terrain supporter des Rubro-Negro. Avec même des montages.