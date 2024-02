Revue de presse PSG : spéciale décision de Kylian Mbappé

Ce vendredi matin, la revue de presse sera coupée en deux. Celle-ci évoquera l’actualité autour de la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG. Dans quelques minutes, la traditionnelle avec les informations autour du PSG sortira.

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG cet été, libre de tout contrat. Le quotidien indique que le joueur a annoncé officiellement son choix à ses dirigeants sans pour autant annoncer sa future destination, même s’il aurait trouvé un accord oral avec le Real Madrid. « Les derniers détails de son arrivée dans la capitale espagnole devraient être réglés rapidement. » Le quotidien sportif explique que mardi, l’international français a pu discuter de sa décision avec le président du club, Nasser al-Khelaïfi au sein du Campus PSG. « Il a fait part de l’assurance de son choix en demandant à son dirigeant de ne pas faire de surenchère. Toutes les parties ont pu échanger ensuite sur le meilleur timing possible avant de faire une telle annonce. » Au lendemain d’une victoire en Ligue des champions face à la Real Sociedad et à trois semaines du match retour, le moment a été jugé comme le plus opportun pour laisser passer l’agitation médiatique qu’elle susciterait, avance l’Equipe. La publication explique que le club a assuré qu’il y aurait, dans les prochains mois, une communication commune sur le sujet. « À Paris, les détails du départ de Mbappé restent à affiner. On évoque encore au club une chance infime de voir le Français accepter une solution, histoire que le PSG ne soit pas complètement lésé financièrement avant son départ définitif. » Le quotidien sportif explique que le PSG imagine que Kylian Mbappé puisse encore accepter de reverser une partie de sa prime à la signature du Real Madrid pour que la somme globale économisée ou gagnée par le PSG soit équivalente à celle d’un transfert. « Un scénario qui paraît utopique mais qui est sur la table des dernières négociations à mener par le club avec sa star. » Le quotidien sportif avance que Nasser al-Khelaïfi n’a pas été surpris du tout du choix de son joueur, même s’il espérait encore un retournement de situation.

L’Equipe évoque aussi la réaction à Madrid après l’annonce du choix de Kylian Mbappé de quitter le PSG à l’issue de son contrat. « Preuve que le sujet relève d’une importance maximale en Espagne, elle a immédiatement relégué au second plan les autres actualités. » Alertes, directs, fils infos spéciaux en continu sur AS et Marca, « la nouvelle a été vécue comme un « bombazo », pour reprendre les gros titres de la presse espagnole. » Le quotidien sportif indique que si la décision de Mbappé de quitter le PSG était espéré et attendue, son officialisation a été vécue comme une libération par les supporters du Real Madrid. « Pour les suiveurs comme les supporters du Real, cela ne fait plus l’ombre d’un doute : Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. » Pour rejoindre le club madrilène, il devra drastiquement baisser son salaire, avance l’Equipe. « Mais aussi, comme pour tous les joueurs recrutés par le Real, partager ses droits d’image, qui devraient significativement augmenter s’il rejoint le club le plus titré au monde. »

A voir aussi : Les coulisses de la discussion entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé

De son côté, Le Parisien fait également sa Une sur l’annonce de Kylian Mbappé à ses dirigeants, sur son choix de quitter le PSG. Le quotidien sportif explique que l’attaquant a annoncé à son président jeudi dernier son choix pour son avenir. « Les deux hommes, qui devaient initialement se croiser au Parc des Princes la veille au soir à l’issue de la rencontre (contre Brest en Coupe de France, NDLR), ont bousculé leurs agendas respectifs pour pouvoir s’entretenir en tête-à-tête. Faute d’avoir pu se croiser à Paris le jeudi dans la matinée, c’est au Campus PSG de Poissy qu’a eu lieu leur entretien, à l’heure du déjeuner. » Une nouvelle que l’homme d’affaires a accueillie sans ciller, puisqu’il se doutait pertinemment de ce qui allait lui être annoncé, avance Le Parisien. Si Mbappé a annoncé son départ à Nasser al-Khelaïfi, il ne lui a pas dit où il jouera la saison prochaine. « Et s’il n’a pas insisté pour en savoir plus, c’est que le patron parisien ne se fait guère d’illusions, non plus, sur l’identité de son prochain club. » Dans la foulée de son entretien avec son attaquant, le président du PSG a informé Luis Campos et Luis Enrique de la décision de l’international français. « La nouvelle aurait dû rester confidentielle encore au moins quelque temps. Lors de leur entretien, le président Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé s’étaient en effet mis d’accord pour une communication commune, qui aurait fait la part belle à tout le monde. » Si un départ permettrait au PSG d’économiser 200 millions d’euros, cette somme ne serait pas totalement vraie. « Une somme qui, selon nos informations, s’élèverait en réalité à 500 millions. »

Le quotidien francilien se demande aussi où en sont les négociations entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid. « S’il convient de rappeler qu’aucun accord contractuel n’a encore été trouvé entre la star tricolore et le club merengue, tout porte à croire que le capitaine des Bleus va rejoindre la saison prochaine le plus grand club du monde. » Du côté de Madrid, l’optimisme règne alors qu’en coulisses des négociations ont démarré, lance Le Parisien. La publication explique qu’un premier contact officiel a eu lieu au mois de janvier entre Fayza Lamari et un membre important de l’état-major madrilène qui n’était pas Florentino Pérez, lors d’un meeting en visio. Après l’épisode de 2022, les négociations auraient repris dans un climat apaisé, sans ego mal placé. « Au PSG, éjecté de toute discussion, certains pensent encore que d’autres écuries (Liverpool ?) peuvent s’immiscer dans la discussion. » Le Parisien conclut en expliquant que Kylian Mbappé s’était promis de jouer un jour au Real Madrid, son autre club de cœur avec Paris. « Il est un peu tôt pour crier victoire, mais l’histoire n’a jamais été aussi proche de s’écrire. »