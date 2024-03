Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 mars 2024. Quel adversaire pour le PSG en quart de finale de la Ligue des champions ? Quatre joueurs, mais seulement deux places en charnière…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et quel adversaire pour le PSG. Le quotidien sportif indique que la majorité des potentiels adversaires du club de la capitale en quart de finale de la Champions League préféreront sans doute éviter le champion de France en titre. « Seuls trois clubs sur huit étaient présents la saison dernière à ce stade, que retrouvent notamment l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et Arsenal, de vieux habitués qui, à l’image du PSG, s’étaient absentés plus ou moins longtemps. Le Borussia Dortmund a eu son rond de serviette, aussi, dans le grand huit européen, mais il ressemble tout de même au club que tout le monde aimerait affronter. » Le quotidien sportif explique que le PSG ne serait pas mécontent de retrouver le Borussia Dortmund. « Il espère ainsi surfer sur cette vague irrationnelle qui l’escorte en 2024 au moment des tirages, y compris en Coupe de France où, lorsqu’il ne se déplace pas à Revel (R1) ou Orléans (N), il reçoit les clubs de Ligue 1 (Brest en huitièmes, Nice en quarts, Rennes en demies). » Autre souhait du PSG, pouvoir recevoir au retour. L’Equipe explique que certains joueurs se mettent à rêver d’affronter Dortmund, d’abord, puis Arsenal ou le Barça ensuite, en espérant que le hasard fera bien les choses. « Ils se disent alors que, sur un match, Manchester City ne serait peut-être pas injouable. Sur deux, en revanche, ce serait beaucoup plus compliqué. » Si un quart PSG – City serait aussi appétissant que terrifiant, personne ne peut être heureux à l’idée de rencontrer le Real Madrid ou le Bayern Munich. Mais chacune de ces deux affiches aurait une saveur certaine. « Pour le Real, inutile de faire un dessin. Il s’agirait juste que Mbappé ne se trompe pas de vestiaire en arrivant à Santiago-Bernabeu. Retrouver le Bayern, un an après avoir été éliminés par les Bavarois en huitièmes (0-1, 0-2), offrirait à la fois une revanche aux Parisiens et un retour au Parc des Princes à Thomas Tuchel. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur le combat à quatre pour former la charnière centrale du PSG lors des grands rendez-vous. Luis Enrique peut compter sur quatre joueurs, Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Berlado et Lucas Hernandez, mais ne peut en titulariser que deux. « La récente gestion du coach laisse à penser qu’aucun ne part en terrain conquis. » L’Equipe explique que la surprise de ce début d’année 2024 se nomme Beraldo. Recruté cet hiver, le Brésilien devait dépanner en attendant les retours à la compétition de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Deux mois et demi plus tard, il a convaincu Luis Enrique au-delà des espérances,, lance le quotidien sportif. « Aligné 14 fois sur les 15 matches de son équipe en 2024, le Brésilien a déçu en latéral, mais il a fait forte impression dans l’axe. Sa touche technique, sa qualité de pied, qui se traduit par la capacité à encaisser la pression adverse et à casser plusieurs lignes par la précision de sa relance, se marie parfaitement avec le projet de jeu de son coach et n’a pas d’équivalent en défense à Paris. » Lors des deux derniers gros chocs du PSG, le retour contre la Real Sociedad et Nice, Luis Enrique a aligné Lucas Hernandez au côté de Beraldo dans un rôle d’axial droit inhabituel pour lui. « Le gaucher n’a pas démérité et a affiché les valeurs qu’on lui connaît. » En ce qui concerne Danilo Pereira, il est d’une fiabilité rare. Irréprochable dans l’état d’esprit, il est un fidèle soldat, solide dans les duels, attentif sur les couvertures. Conscient de ses limites, il sait ne pas se mettre en difficulté, même si son manque de vitesse peut se payer quand le bloc monte trop haut. L’Equipe explique qu’il ne faut pas oublier Marquinhos. Blessé jusqu’à la trêve, il avait joué tous les gros matches, hors blessures. « Il apporte son expérience, sa mentalité, son sérieux. On le sent un peu moins saignant, mais il est toujours là, à l’aise avec le ballon , impliqué dans le pressing, dévoué dans ses couvertures derrière Hakimi. Sans oublier la qualité de son jeu aérien. » L’Equipe conclut en expliquant que pour Luis Enrique, personne n’est irremplaçable. Le match devrait donc se jouer à la régulière, au mérite.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. « Sept équipes venues de trois pays où le PSG s’est rendu cette saison, aux états de formes inégaux, mais qui présentent chacune leurs risques pour les Rouges et Bleus… mais aussi des motifs d’espoir. » Le quotidien francilien indique que Manchester City est bien évidemment le tirage à éviter. Il faudra aussi se méfier d’Arsenal. Pour avoir terminé deuxième de son groupe derrière le Borussia Dortmund, et bataillé à de nombreuses reprises face à cette équipe (4 fois depuis 2020) et au Bayern (7 fois depuis 2017), le PSG sait le défi physique et tactique que représentent les clubs d’Outre-Rhin, lance Le Parisien. « Paris connaît tout aussi bien, si ce n’est mieux, l’Espagne, où il est allé arracher sa qualification pour les quarts de finale et qu’il a souvent visité ces dernières saisons. Le Real et le Barça, en particulier, sont des adversaires familiers. » Paris sait tout de l’immense expérience du Real et de l’école barcelonaise. Cette équation n’a, au final, qu’une seule inconnue : l’Atlético de Diego Simeone, que le PSG n’a tout simplement jamais affronté en match officiel. « Difficile de savoir ce que cette opposition donnerait, d’autant vu les difficultés rencontrées par les Parisiens face aux blocs très bas. Moralité : même si des tirages, comme l’Atlético, peuvent sembler plus abordables que d’autres, sur le papier aucun n’offrira une partie de plaisir au PSG« , conclut Le Parisien.