Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 26 décembre 2020, le remaniement du staff technique. Exit Thomas Tuchel, place à Mauricio Pochettino avec qui il y a un accord de principe.

Du changement à Paris qui intéresse… La Marseillaise. Thomas Tuchel “a-t-il passé un bon Noël ? Il n’est pas certain que le cadeau fait par Leonardo lui a particulièrement plu”, écrit le journal provençal. Le directeur sportif du PSG “a donc opté pour un coup de torchon, dans l’espoir de relancer une machine PSG qui a parfois tendance à se gripper. Le Souabe a pourtant réussi à gérer un vestiaire où se côtoient des stars à l’ego surdimensionné. Même le fantasque Neymar a fini par adhérer à son projet de jeu. Et malgré des blessures à répétition, le Brésilien a enfin été au rendez-vous lors du match couperet de Ligue des Champions face à Manchester United. Une osmose qui n’a pas suffi pour sauver la tête de l’entraîneur. […] Lorsqu’il aura paraphé son contrat, Pochettino aura un premier rendez-vous majeur à négocier. Le trophée des Champions face à l’OM. Une entrée en matière qui donnera le la de son action.”

Sinon, il est pour beaucoup question des “chantiers” de Mauricio Pochettino dans la presse. Ainsi dans Le Parisien, on liste cinq points : 1/Une identité de jeu, vite ! 2/Grimper enfin les sommets. 3/Apprivoiser ses stars. 4/L’urgence de vider l’infirmerie 5/Le fil de la communication à retisser. Et on peut lire que Pochettino “aime ressortir le ballon par l’arrière, le pressing intense, un volume de courses important pour un jeu offensif et plein de grinta. Même s’il n’est figé dans aucun système, c’est en 4-2-3-1 qu’il est parvenu en finale de la LDC 2019 avec Tottenham. Les Parisiens vont donc réapprendre à courir. L’objectif avec « Poche » est d’identifier très vite la manière dont s’élance son équipe, alors qu’Emery puis Tuchel ont fini par perdre le fil, se contentant de gagner sans ADN propre. Avec Pochettino, le PSG revient à un vieux poncif du football : la star doit être l’équipe et non les individualités. La principale révolution va concerner le milieu de terrain, où ils risquent d’être très nombreux pour deux places. Si aucun n’est vendu cet hiver. Ils connaissent la règle s’ils veulent en être : suer, suer et encore suer.”

Le journal L’Equipe a aussi sa liste de chantiers pour Mauricio Pochettino au PSG : 1/Réathlétiser le groupe. 2/Installer ses principes de jeu. 3/S’imposer auprès des joueurs. 4/Nouer une relation de confiance avec Leonardo. Le quotidien revient aussi à la nuit de mercredi à jeudi dans la coulisse. “L’échange entre Leonardo et Tuchel, au cours duquel l’entraîneur a appris qu’il était remercié, a été marqué par des moments de tension“, rapporte le journal sportif. “Un proche du technicien raconte, en substance, que «Leo lui a dit que le temps était venu de se séparer, que ce n’était pas lié à un motif en particulier mais que c’était une accumulation de choses et que c’était une décision du club». Une décision validée au sommet du club, chez son propriétaire à Doha. […] L’entretien dure près d’une heure. Sonné dans un premier temps, Tuchel n’est pas du genre à encaisser sans rien dire. Le ton monte et des cris retentissent. […] À l’issue de cette entrevue, Tuchel et son staff allemand (Michels, Löw, Weber, Schrey, Schelb) filent au centre d’entraînement. Au cœur de la nuit, c’est dans un Camp des Loges quasi désert, où ils croisent l’agent de sécurité et les intendants rentrés du Parc des Princes, qu’ils rassemblent leurs affaires, avant de partir quelques minutes plus tard. Leur aventure au PSG vient de s’achever brutalement.” Le licenciement de Thomas Tuchel et de ses adjoints devrait coûter entre 5 et 7M€ au PSG.