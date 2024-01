Revue de Presse PSG : US Revel, rotation, Navas…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 7 janvier 2024. L’entrée en lice du PSG en Coupe de France face à l’US Revel, une chance à saisir pour les remplaçants parisiens, Keylor Navas titulaire pour cette rencontre…

Dans son édition du jour L’Equipe consacre sa Une au match entre l’US Revel, club de Régional 1, et le Paris Sait-Germain. Dans une ville en ébullition depuis une dizaine de jours, tout un club et ses supporters vont vivre un moment unique ce dimanche soir (20h45 sur beIN SPORTS 1). « Un match vécu comme un cadeau d’exception, la perspective d’un moment ultime dont l’écho résonnera longtemps dans les mémoires », résume L’E. Cette démesure était déjà perceptible au moment de la réaction des joueurs lors de l’annonce du PSG au tirage au sort. Une joie communicative partagée en video et qui a fait 12,5 millions de vues en 10 jours. Le vice-capitaine de l’US Revel, Maxime Zahil, est revenu sur cette joie collective : « Après, c’était difficile de retomber. On a mangé, on a décidé de tous poser nos portables quand on a vu que ça commençait à vibrer en permanence. Je n’ai jamais reçu autant de notifications que ce soir-là, même pour mon anniversaire. Je suis rentré chez moi à minuit et j’ai fait l’effort de répondre à tout le monde, jusqu’à une heure trente, deux heures du matin. À 3 heures, plus de la moitié de l’équipe ne dormait pas encore ! »

À cette occasion, tous les commerces se sont parés de rouge et noir avec des pancartes et slogans « Laissez nous rêver. » Certains supporters ont même affiché leur déception de ne pas pouvoir assister à la rencontre, comme l’a expliqué le directeur sportif du club, Cédric Garcia. « Beaucoup de gens nous reprochent de ne pas avoir pris un stade avec une capacité plus grande mais il y avait un risque financier si on allait au Stadium de Toulouse. Et la mairie de Castres et le Castres Olympique nous ont tendu la main très rapidement. On s’est rapidement orienté vers cette solution en sachant qu’il n’y aurait que 10.000 places. L’idée était de privilégier les licenciés, avec quinze tickets par famille et des codes d’accès pour des ventes privilégiées. Il y a beaucoup de déçus, certains sont très virulents, mais ce ne sont pas des gens qui viennent nous voir à Revel quand il fait – 2 ou – 3 degrés. Notre fierté est d’avoir permis à nos licenciés de vivre cette fête avec nous. »

💰 Comme à son habitude, le PSG va reverser les recettes de la rencontre à l’US Revel (R1) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France 🤝



[Le Parisien] pic.twitter.com/87U0wdfhNX — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 6, 2024

Et selon le quotidien sportif, cette rencontre sera l’occasion de revoir Keylor Navas dans les buts du PSG. Avec le repos accordé à Gianluigi Donnarumma et l’absence d’Arnau Tenas, le portier costaricien doit logiquement retrouver une place de titulaire ce dimanche soir, soit presque un an après sa dernière apparition en match officiel. Ses deux dernières rencontres officielles remontent aux 32es et 16es de finale de la Coupe de France 2023, face à Châteauroux (3-1, le 6 janvier 2023) et le Pays de Cassel (7-0, le 23 janvier 2023). Depuis, l’ancien Madrilène a connu un prêt de six mois à Nottingham Forest avant de rester à Paris l’été dernier malgré des portes de sortie disponibles. « Il y a bien eu des offres, mais aucune n’a convenu au joueur et à sa famille », précise L’E.

Devenu troisième dans la hiérarchie des gardiens depuis l’arrivée d’Arnau Tenas, Keylor Navas n’a plus disputé le moindre match depuis le 12 septembre dernier. C’était avec le Costa Rica lors d’une rencontre amicale face aux Émirats arabes unis (défaite 1-4). Et à 37 ans, le gardien parisien ne peut guère espérer mieux. Même sans jouer, son corps ne le laisse pas tranquille. « Ses douleurs lombaires, présentes depuis plusieurs années, sont de plus en plus récurrentes. Elles l’ont empêché d’être sur le banc de mi-octobre jusqu’à la trêve. » En fin de contrat en juin prochain, la porte est ouverte à un départ dès cet hiver mais les candidats capables de lui offrir des conditions satisfaisantes sportivement et financièrement ne sont pas nombreux. En attendant, il ne fait pas de vague dans l’effectif parisien. « À Paris, tout le monde pense que Navas est toujours aussi intégré au sein d’un vestiaire qu’il apprécie. Souriant, blagueur et sérieux à l’entraînement, il n’a pas montré de signes montrant un homme qui avait perdu l’envie de jouer », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre l’US Revel et le PSG, à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France. Et ce match sera une chance parfaite à saisir pour les remplaçants habituels au sein du groupe parisien. Adepte de la concurrence, Luis Enrique désire maintenir ses joueurs sous pression et concerner le plus d’éléments possibles. Et cette rencontre face au club amateur est l’occasion parfaite pour offrir du temps de jeu à certains joueurs. Lors de sa précédente expérience sur le banc du FC Barcelone (2014-2017), le technicien espagnol avait toujours fait une large revue d’effectif lors du premier tour de la Coupe du Roi. « En moyenne, deux habituels titulaires démarraient ces rencontres, mais les cadres comme Neymar, Messi, Suarez, Piqué ou Busquets n’étaient jamais conviés à ces rendez-vous, laissant leur place dans l’équipe aux seconds, voire troisièmes couteaux. » Pour ce déplacement à Castres, des cadres comme Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont restés à Paris. Une occasion parfaite à saisir pour certains jeunes (Ethan Mbappé, Senny Mayulu, Joane Gadou, Yoram Zague, Serif Nhaga) et les seconds couteaux de l’effectif. « Cette rencontre est quand même une opportunité de se montrer et de prouver qu’ils méritent plus que des bouts de matchs grignotés par-ci par-là. »

Des joueurs comme Gonçalo Ramos et Marco Asensio ont l’opportunité de se relancer et de marquer des points. Depuis son match face à l’AS Monaco (5-2) le 24 novembre dernier, l’ancien de Benfica a disparu des radars et a seulement disputé six minutes de jeu. Un match parfait pour reprendre confiance devant les buts. Son coéquipier espagnol connaît aussi des difficultés depuis son retour de blessure. Et cet affrontement peut aussi permettre de parfaire certains automatismes en prévision des échéances à venir, notamment avec un secteur défensif décimé par les blessures, assure LP. « En l’occurrence, Danilo Pereira, Nordi Mukiele et Carlos Soler candidatent naturellement à une place de titulaire en Coupe de France. » Le Portugais va pouvoir profiter de la blessure longue durée de Milan Skriniar pour grappiller du temps de jeu en défense centrale.

De son côté Nordi Mukiele compte aussi retrouver du temps de jeu aussi bien dans l’axe que les couloirs, tout comme Carlos Soler dont la polyvalence est appréciée par Luis Enrique. D’autant plus qu’Achraf Hakimi manquera les prochains matches en raison de sa convocation pour la CAN avec le Maroc. Il n’est donc pas impossible de voir Carlos Soler occuper ce poste de latéral droit de manière ponctuelle. Au milieu de terrain, le mystère Cher Ndour reste à éclaircir. Appelé pour cette rencontre, l’Italien de 19 ans a seulement disputé 25 minutes depuis le début de saison « et sa possible utilisation, ou non, face à un club amateur ce dimanche en dira peut-être un peu plus sur les intentions du PSG vis-à-vis de son jeune milieu de terrain dans le viseur de plusieurs clubs intéressés par un prêt cet hiver », conclut le quotidien francilien.