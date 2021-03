Revue de presse PSG : Verratti, Di Maria, Neymar, XI probable, caissons…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 mars 2021, veille de match à Bordeaux contre les Girondins (28e journée de Ligue 1). Encore une fois Paris devra gagner et encore une fois on compte les nombreuses et importantes défections.

Marco Verratti est resté aux soins hier (coup à la voûte plantaire), ce sera donc sans lui non plus. “À dix jours du 8e de finale retour contre les Catalans, Pochettino ne veut pas tenter le diable. Il ne devrait pas s’y risquer non plus avec Florenzi (adducteurs), lui aussi resté aux soins hier“, écrit L’Equipe. “Pochettino devra toujours se priver de Neymar, en phase de reprise, alors que Mbappé sera suspendu. En revanche, Icardi, victime d’une gastro-entérite ce week-end, sera du voyage. La question se posera aussi pour Di Maria, qui a repris les entraînements collectifs. Victime d’un coup samedi, Danilo va mieux et la tendance est également à l’optimisme le concernant.”

L’équipe probable du PSG selon L’Equipe : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Rafinha, Paredes, Herrera – Draxler, Icardi, Kean.

L'équipe probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Kean, Rafinha, Draxler – Icardi.

Le Parisien se penche sur le cas de Neymar, qui a cicatrisé de sa lésion à l’adducteur, qui “a testé ses appuis hier, qui poursuit sa guérison dans le bon timing”, mais qui a “très peu de chances de participer aux retrouvailles grandeur nature avec Leo Messi, même en qualité de remplaçant.” Le Dr Ferret pronostique qu’il lui faudra “encore une semaine avant de retrouver l’entraînement collectif. Entre une petite semaine et une semaine normale. Au mieux, c’est donc vendredi que Neymar retrouvera ses partenaires sur les pelouses du centre d’entraînement, à la veille du voyage à Brest. En général, entre le retour à l’entraînement collectif et le match, il y a encore plus ou moins une semaine. On ne peut le remettre avec le groupe que s’il a récupéré son potentiel de base. Surtout, cette semaine va lui permettre de renouer avec la force et l’élasticité de son muscle.” Rayon médical toujours, le journal francilien traite des caissons hyperbares suite aux images de Neymar ou de Mauro Icardi, masques à oxygène sur le nez, qui ont fait des bad buzz. Alors qu’ils permettent de se soigner (cicatrisation plus rapide) ou de mieux récupérer.