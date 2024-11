Revue de presse PSG : Warren Zaïre-Emery, Handball…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 16 novembre 2024. Le positionnement de Warren Zaïre-Emery en faux numéro 10, pas une franche réussite, qui pour remplacer Raul Gonzalez à la tête du PSG Handball ?

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le match nul de l’équipe de France contre Israël jeudi soir (0-0) et sur l’inefficacité offensive des joueurs de Didier Deschamps. Le quotidien francilien estime qu’il manque un créateur au sein du onze du sélectionneur des Bleus. Le Parisien évoque notamment le choix de Didier Deschamps de placer Warren Zaïre-Emery au poste de faux numéro 10. Contre les Israéliens, ce choix de placer le titi du PSG à cette place « ressemblait plus à un cadeau empoisonné qu’à une noble récompense. » Après avoir utilisé Mattéo Guendouzi dans un rôle similaire lors des deux dernières rencontres, DD était ressorti satisfait, avance Le Parisien. Mais le Parisien n’a pas les mêmes atouts et, malgré 8 ballons touchés dans la surface adverse, une occasion nette (76e), et des courses vers l’avant intéressantes, le cadet de la troupe n’a pas su amener la percussion qui est la sienne lorsqu’il évolue avec le jeu face à lui, conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : Kolo Muani espère toujours s’imposer au PSG





Le quotidien francilien propose une équipe probable de la France contre l’Italie avec un seul joueur du PSG titulaire, Bradley Barcola. De son côté, l’Equipe voit plusieurs incertitudes dans le onze aligné par Didier Deschamps contre les Italiens.

Le XI probable de la France contre l’ Italie selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Kanté (cap.) Rabiot – Coman, Thuram, Barcola

contre l’ selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Kanté (cap.) Rabiot – Coman, Thuram, Le XI probable de la France contre l’Italie selon L’Equipe : Maignan – Koundé, Konaté ou Saliba, Upamecano, Digne – Guendouzi, Kanté (cap.) Rabiot – Coman, Thuram ou Kolo Muani, Nkunku

De son côté, L’Equipe évoque le changement d’entraîneur au sein du PSG Handball. Arrivé en 2018, Raul Gonzalez va quitter son poste à l’issue de la saison. Et selon le quotidien sportif, le club de la capitale devrait se pencher sur un entraîneur scandinave pour remplacer le coach espagnol. Ce dernier, en fin de contrat le 30 juin 2025, va rejoindre la sélection serbe pour les trois prochaines années. « Les dirigeants parisiens n’ont cependant pas attendu l’annonce de son départ pour travailler à sa succession. Sans exclure l’hypothèse d’une prolongation, le manager général, Thierry Omeyer, sondait le marché depuis plusieurs semaines afin de trouver la perle qui pourrait faire franchir un nouveau cap au PSG et conquérir enfin la Ligue des champions. » Les pistes les plus chaudes mèneraient au Danois Stefan Madsen et à l’Islandais Gudjon Valur Sigurdsson. Après avoir guidé Aalborg jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2021 et 2024, Madsen s’est engagé pour cette saison avec le club égyptien d’Al-Ahly. Sigurdsson, ancien grand ailier gauche islandais, connaît le PSG pour y avoir joué sa dernière saison en 2019-2020. Depuis, il est le technicien qui monte en Allemagne avec Gummersbach, élu meilleur coach de la Bundesliga en 2023. Il est en fin de contrat en juin prochain et son club veut absolument le prolonger, mais l’affaire n’est toujours pas conclue, avance L’Equipe. Retraité des parquets depuis quelques mois, Nikola Karabatic ne devrait pas être le prochain entraîneur du PSG Handball. « Ce n’est même pas envisagé », coupe son agent, Bhakti Ong. L’ancien demi-centre star n’a d’ailleurs pas les diplômes requis, il ne s’est même pas lancé dans une formation, conclut le quotidien sportif.