Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 mars 2024. Zaire-Emery et son été qui s’annonce agité, les Parisiens présents à l’entrainement des Bleus, les féminines retrouvent la Ligue des Champions…

Le Parisien fait un focus sur Warren Zaire-Emery, qui fût l’attraction numéro 1 du dernier rassemblement de l’équipe de France. Le titi parisien pourrait avoir un été chargé avec en ligne de mire l’Euro en Allemagne (14 juin au 14 juillet) mais aussi les Jeux olympiques à Paris (24 juillet au 10 août). Le quotidien francilien révèle qu’il fait partie des « candidats légitimes à une place dans les listes de Didier Deschamps et Thierry Henry. » Le joueur a reconnu en conférence de presse qu’il serait excité à l’idée de participer aux deux compétitions :

« C’est sûr que ça fait très envie de participer à des compétitions comme ça. Je ne sais pas où je serai, mais je donnerai tout pour aider l’équipe de France. Si c’est possible pourquoi pas, mais ce n’est pas moi qui choisis. […] Les JO ? C’est une fois dans la vie, donc si je peux y participer je le ferai avec grand plaisir. » Warren Zaire-Emery en conférence de presse (19 mars 2024)

Néanmoins, l’objectif prioritaire de Zaire-Emery est de disputer l’Euro avec l’équipe de France A. Quelle sera la position du PSG ? Le Parisien explique qu’il est encore tôt pour se prononcer même s’il est légitime de s’interroger alors que Bradley Barcola est dans les petits papiers de Thierry Henry, tandis que le Maroc aimerait convoquer Achraf Hakimi pour cette échéance.

Le quotidien L’Équipe revient sur l’entraînement du jour des Bleus et révèle que Lucas Hernandez en plus d’Ousmane Dembele ont fait leur retour. On rappelle que le défenseur était gêné physiquement selon Luis Enrique en après-match contre Montpellier, tandis que l’ancien barcelonais lui souffrait de l’oreille avec une suspicion de tympan percé. Il n’en est finalement rien. À noter que c’est l’équipe avec, entre autres, Kylian Mbappé, Ousmane Dembele et Warren Zaire-Emery ont remporté l’opposition de ce mardi.

Le média sportif met en exergue la rencontre de Ligue des Champions des féminines du PSG, qui se déplace sur la pelouse du BK Häken (18h30). Les Parisiennes sont invaincues depuis le 23 novembre dernier et restent sur 19 rencontres sans défaite. Une série impressionnante qui motive les Rouge & Bleu à la poursuivre :

« Ça roule bien car on a une très bonne équipe, un très bon état d’esprit en dehors et sur le terrain. Je pense que c’est la clé de ces 19 matches sans défaite. J’en suis fière. » Katarzyna Kiedrzynek en conférence de presse (19 mars 2024)

Les joueuses du PSG devront disputer ce match de LDC sans sa star, Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou droit, celui qui avait été gravement touché durant l’Euro, incitant le staff parisien à la plus grande prudence.