Rico espère revenir au PSG d’ici « la fin du mois de février »

Gravement blessé lors d’une chute de cheval en mai dernier, Sergio Rico avait passé presque un mois dans le coma. Sorti de l’hôpital, le gardien du PSG se remet petit-à-petit de son grave accident. Il espère toujours pouvoir rejouer au football.

C’est au mois de mai 2023 que Sergio Rico, après une rencontre du PSG face à Strasbourg, se rend en Espagne et plus précisément à El Rocio, un village andalou, pour y affecter un pèlerinage. Son escapade ne se passera pas comme prévu, puisque l’Espagnol a été victime d’un accident de cheval qui lui a valu coma, hospitalisation et convalescence jusqu’aujourd’hui. Cependant, Sergio Rico entrevoit désormais le bout du tunnel. Dans une interview accordée au Canal Football Club de Canal Plus, l’ancien sévillan a donné de ses nouvelles et évoqué une possible date de retour sur les terrains.

Son grave accident

« La vérité est que je dois tout au football. Le football, c’est toute ma vie. Un médecin m’a expliqué que mes artères étaient un peu plus résistantes que celles d’une personne normale, qui ne faisait pas autant de sport. Un médecin m’a dit que si je n’étais pas un sportif de haut niveau, je serais peut-être mort ? Oui, il me l’a dit. Comment je l’ai vécu ? Je me suis senti très chanceux d’être encore en vie, car cela avait été très grave et ma vie avait été en jeu. »

Ses souvenirs après sa sortie du coma

« Honnêtement, je ne me souviens pas bien des premiers instants, mais ma femme m’a raconté des anecdotes à l’hôpital. J’ai tout de suite demandé au médecin si je pouvais rejouer un jour au football. Il était très surpris et a commencé à m’expliquer que j’avais eu un grave accident…Non, Non ! Je vais rejouer un jour ? Il a dit oui. À partir de là, j’étais soulagé. J’ai presque sauté de mon lit d’hôpital. »

L’impression que le plus important pour toi est de retourner sur le terrain plutôt que de retrouver la vie

« Exactement. Oui, totalement. Tu as tout à fait raison. Pour moi, la vie est très importante. Personne ne veut mourir, mais si j’avais dû arrêter le foot… ça ne valait pas la peine. Ça peut paraître un peu fou ? Les gardiens sont un peu fous, il parait. »

Sa forme physique

« Oui, je me sens très bien. J’ai déjà récupéré beaucoup de masse musculaire, j’ai repris tous les kilos perdus. Je n’ai aucune séquelle. Je n’ai aucun problème de mémoire. La parole aussi fonctionne bien. Les médecins ont dit qu’il y avait un risque concernant l’équilibre, mais il est parfait. C’est presque un miracle que je sois aussi bien. Je fais tout mon possible, mais je ne dois pas dépasser les 130 pulsations par minute. Tout ce que je peux faire sans dépasser ces limites, je le fais. »

De retour au PSG fin février ?

« Si tout se passe bien, on espère oui. J’espère un retour pour la fin du mois de février. Le plus important est de retrouver la compétition, retrouver mes coéquipiers. C’est vrai que mon contrat se termine en fin de saison. Ce sera la décision du club de me prolonger ou non. J’espère que ce sera le cas, j’aimerais bien. Je me plais beaucoup à Paris. J’ai reçu beaucoup de soutien que j’aimerais rendre avec mon travail. Et pourquoi pas, rester encore de nombreuses années à Paris. »