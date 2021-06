Rico et Areola dans le viseur de l’Olympiakos

Le PSG compte dans ses rangs de très nombreux gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Alexandre Letellier, Alphonse Areola, Denis Franchi, Yanis Saidani, Mathyas Randriamamy et Garissone Innocent. Il est sur le point de recruter, libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma. Les Rouge & Bleu devront dégraisser dans ce secteur de jeu et un club s’intéresserait à deux d’entre eux. Selon les informations du média grec SportFM, l’Olympiakos pense à Alphonse Areola et Sergio Rico pour renforcer son poste de gardien de but. Pour rappel, l’international tricolore serait dans le viseur du Celta Vigo et de Lille.