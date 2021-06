Areola dans le viseur du Celta Vigo (Voz de Galicia)

Alphonse Areola est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023. Le titi parisien n’entre pas dans les plans des dirigeants parisiens qui comptent dans ses rangs Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Alexandre Letellier, Denis Franchi, Yanis Saidani, Mathyas Randriamamy et Garissone Innocent alors que Gianluigi Donnarumma est annoncé proche de rejoindre les Rouge & Bleu.

L’international français, prêté la saison dernière à Fulham avec option d’achat, ne sera pas conservé par le club londonien qui redescend en deuxième division anglaise. Ce samedi, La Voz de Galicia indique qu’Alphonse Areola pourrait de nouveau être prêté cette saison et un club fait le forcing pour ça, le Celta Vigo. Le club espagnol est à la recherche d’un portier et aurait intensifié les discussions avec le clan du champion du monde 2018 pour qu’il revienne en Liga. Pour rappel, Alphonse Areola a déjà joué deux fois dans le championnat espagnol, avec Villarreal (2015-2016) et le Real Madrid (2019-2020).