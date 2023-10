Double buteur avec la France ce vendredi face aux Pays-Bas, Kylian Mbappé a dépassé un certain Michel Platini. Une prouesse qui laisse admiratif Daniel Riolo.

L’Équipe de France s’est offerte un précieux succès sur la pelouse des Pays-Bas ce vendredi soir sur le score sec de 0-2. Un succès qui permet surtout aux hommes de Didier Deschamps de valider leur ticket pour le prochain Euro consécutivement à une phase de qualifications tout bonnement parfaite. Côté individuel, cette partie a également permis à Kylian Mbappé, auteur d’un superbe doublé, de devenir le quatrième meilleur buteur de l’Histoire tricolore, dépassant ainsi Michel Platini et ses 41 buts en 71 sélections. Le capitaine des Bleus en est désormais à 42 réalisations en 72 apparitions. De quoi enthousiasmer un Daniel Riolo toujours plus impressionné par les performances du Bondynois sous la tunique hexagonale.

À voir aussi : les confidences de Xavi Simons sur son avenir

🔴🗣️ Xavi Simons : "Mbappé est un

joueur de très haut niveau, mais l’EDF dans sa globalité est très forte ! Mon avenir au PSG ? Je suis content à Leipzig, c'est une saison très excitante" 🇳🇱



[🎤 @JulienFroment] pic.twitter.com/7vnWZNOROJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 14, 2023

Kylian Mbappé, le véritable taulier de cette Équipe de France

« Les autres, on disait qu’ils dépassaient Platini mais c’était anecdotique car ça n’avait rien à voir en nombre de matchs, a exposé Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Oui, Mbappé est un attaquant et Platini était un 10 mais ce qu’il fait, c’est incroyable. C’est le seul à être au-dessus de 0,5 de moyenne. Quand on parle de crack, on s’en rend bien compte. Ce qu’il fait en équipe de France, c’est incroyable et ce depuis qu’il a mis les pieds dans cette équipe. C’est extraordinaire. C’est lui qui porte l’équipe, il est capitaine, c’est le patron. »