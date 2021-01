Ce week-end, le PSG a intronisé Mauricio Pochettino et son staff. Ils ont dirigé hier la première séance de l’année, et de cette nouvelle ère qui s’ouvre. Et pour le journaliste de RMC Daniel Riolo, il y aura une nouveauté au PSG : un directeur sportif lié à son entraîneur, prêt à l’aider et à le défendre. Du jamais vu depuis Carlo Ancelotti.

“C’est au moment où à force de l’attendre on ne s’y attendait plus que Thomas Tuchel s’est fait virer. Je pense que tout le monde, même son adjoint, se doutait que ça allait arriver. Et finalement, personne n’est mécontent de cette situation. Même pas Tuchel. On était arrivé à un point de non retour. C’est une forme de soulagement, en tout cas pour les supporters. Pour tous les gens qui regardaient le PSG, ça c’est sûr. Après les solutions, il n’y en avait pas mille. Allegri, Pochettino ou peut-être Thiago Motta. Moi, évidemment, je suis très satisfait que ce soit Pochettino. Pour ce qu’il représente et pour ce qu’il doit proposer en matière d’idée de jeu. Maintenant, ça ne va pas être tout de suite, cela prend du temps. Je préfère que ce soit Pochettino plutôt qu’Allegri. Thiago Motta, je n’aurais pas été contre, loin de là. On aurait pu tenter l’expérience d’un jeune entraîneur, ancien du club. Mais le choix de Pochettino est logique. Maintenant, combien de temps pour mettre la méthode en place ? Quels sont les réels pouvoirs ? Le changement va automatiquement occasionner un changement d’attitude. Au début, au minimum tout est beau, tout est parfait. Donc pour quelques semaines, quelques mois, il va y avoir un changement d’attitude. La méthode, le fonctionnement, franchement on ne le verra pas tout de suite. Pour qu’un entraîneur donne 100%, il faut que tout le club soir au diapason. La seule différence, c’est que le changement d’entraîneur se fait sous la direction de Leonardo. Donc ils sont liés. Peu importe si l’émir a pris son téléphone. Leonardo se lie à ce choix. Il est obligé d’être en phase. Les destins de Leonardo et Pochettino sont liés maintenant. L’entraîneur ne sera pas abandonné. Depuis, Ancelotti, ce n’est pas arrivé ça au PSG. Pochettino va être aidé à 100%. Au moins dans la gestion du quotidien.”