Le PSG a remporté son premier titre de la saison 2023/2024 avec un succès face à Toulouse au Trophée des Champions (2-0). En plus de ce succès, l’événement aura aussi été dans les coursives du Parc avec la prise de parole de Kylian Mbappé.

Et de un. Le Paris Saint-Germain a gagné son premier titre de la saison avec le Trophée des Champions, organisé au Parc des Princes. Après sa victoire face au Téfécé (2-0), Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole en zone mixte en évoquant son avenir. L’international français a expliqué ne pas avoir « pris de décision » et ne pas « avoir fait de choix » à ce sujet. L’attaquant précise que l’accord passé avec Nasser Al-Khelaifi « préserve la sérénité du club pour les défis à venir », ce qui est ‘le plus important » à ses yeux. Des propos qui ont fait réagir en France et à l’international… Comme souvent dès que le nom de Kylian Mbappé est évoqué.

« On aime ce côté un peu naturel… presque prétentieux !«

Sur les ondes de RMC, dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sur les mots de Kylian Mbappé en après-match. Le journaliste a tenu à féliciter le joueur du PSG et a particulièrement été séduit par sa prise de position.

« Kylian est bien, c’est ce qu’on attend de lui. On aime ce côté un peu naturel… presque prétentieux ! Moi, ça ne me dérange pas, c’est sa personnalité, moi j’aime ça. C’est ce qu’on attend de lui, on veut l’entendre comme ça. En France, on n’a pas de stars. Les supporteurs du PSG ont besoin d’avoir cette relation fusionnelle et ça ne va passer que par Mbappé parce c’est la vedette du club. Il faut qu’il parle avec son style et sa sincérité. Et là, il est super. Il y a un échange. Je l’encourage à parler, je trouve qu’il est super quand il parle. […] Ce soir, tout est confirmé, tout le process, ce qu’il s’est passé cet été, de l’accord qu’il y a eu, du fait qu’il soit resté, du fait que toute était possible sur cette saison et même qu’il reste. »