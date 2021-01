Depuis mercredi, et son match à Saint-Etienne avec le PSG, Kylian Mbappé doit faire face à une déferlante de critiques et d’observations à charge. Dans ce contexte, le journaliste Daniel Riolo a voulu le comparer à Neymar Jr. Pour le polémiste, il n’y a pas photo.

“Ce qui est très important dans la vie d’un sportif c’est la remise en question dans une carrière : savoir qui tu es, et où tu vas. Est-ce que Mbappé en est capable aujourd’hui ? Malgré une intelligence que je pense supérieure à la moyenne, c’est une question. Neymar, lui ne se remettra jamais en question. Rien autour de lui et dans sa culture ne lui permettra de se remettre en question. Il est le roi du monde. Ca marche, ça ne marche pas, mais ça marchera souvent parce qu’il est un peu hors du commun. On peut lui reprocher mille trucs à Neymar, il m’exaspère dans quasiment tout ce qu’il fait de sa vie, et à 70% sur le terrain tant il se gâche. Mais les 30% restants… Ce mec est absolument hors du commun. Hormis Cristiano, Messi, on écarte, il n’y en a pas deux comme lui. Pour moi, Mbappé n’est pas hors du commun. Tu prends Son (Heung-min) au PSG, ou Sadio Mané, je pense que tu ne perds pas au change. On pourrait en citer plein, Sterling, Rashford”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Alors que Neymar à l’endroit, bien dans sa tête, qui veut faire un grand match, et qui ne veut pas être une tête de con… tu ne lui trouves pas de remplaçant. Il est vraiment ailleurs. Mbappé, est-ce qu’il est certain de savoir ce qu’il vaut, ce qu’il sait faire ou pas ? C’est une grande question autour de lui actuellement. Je ne crois pas qu’il soit un technicien hors-pair. Il a des qualités, la vitesse. Ces derniers temps, il a voulu ajouter les dribbles, les passements de jambes. Et il ne le maitrise pas tellement. Je pense qu’il y a une vraie remise en question à faire.”