Dix-sept jours sous l’ère Pochettino, et c’est potentiellement fini. Pour le journaliste de RMC Daniel Riolo le technicien argentin va tomber dans les mêmes soucis que ses prédécesseurs au PSG, va errer, va tenter les mêmes pistes, et va se tromper. Le polémiste l’a fait savoir dans l’After.

“Je me demande si ce n’est pas déjà cuit avant d’avoir commencé… Non pas que Pochettino soit un mauvais entraîneur. Non. Mais est-ce qu’avec cette équipe tu peux faire autrement ? Samedi, on a vu l’équipe de “rêve” alignée, l’équipe-type… Cette équipe du PSG est composée de quatre X en défense. Au milieu de terrain, c’est Verratti+1. Peu importe qui est le +1. C’est comme si le visage n’existait pas. Au PSG, ce ne sont pas des noms mais des formules. Et devant c’est une ligne de quatre : Neymar, Mbappé, Di Maria et encore un +1. Et bien, moi je dis que je ne vois pas pourquoi Pochettino ferait mieux évoluer cette équipe que les autres qui ont essayé. Est-ce que la nature de ses joueurs fait que ce n’est pas possible ? (sic) Ce n’est pas une question de qualité ou de message que les mecs doivent comprendre, resserrer les lignes. Tant que Pochettino n’en sortira pas un… donc Di Maria, parce que c’est toujours pour sa gueule, et c’est ça qui le gonfle… Contre Angers, tu as concédé beaucoup trop d’occasions. Il y avait trop d’espaces. Je ne vois pas comment tu les combleras. Tu pourras tout essayer dans le Verratti+1, Danilo, Paredes, Herrera, Gueye, ça ne changera pas grand chose ! Parce que l’autre après 60-70 minutes, il va forcément baisser de pied. Devant il y aura toujours Neymar avec la question “est-ce qu’il est mieux derrière l’attaquant ou sur le côté ?” Mais s’il est mieux sur le côté, Mbappé tu ne sais plus où le mettre… Après on se dira : “Bah, peut-être qu’il faut qu’il joue en n°9”. Les débats ne vont pas changer. On aura les mêmes choses ! Et je ne vois pas comment Pochettino pourra se sortir de ces problèmes là. Je veux bien qu’il change la condition physique de Verratti, et je lui souhaite. Mais la nature de l’équipe… Il faut qu’il enlève des mecs. C’est un problème de complémentarité. Verratti, Di Maria, Mbappé, Neymar, et un n°9, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Je n’y crois pas.”