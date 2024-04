Avec la qualification du PSG en demi-finales de Ligue des champions, le calendrier de Ligue 1 va être chamboulé. Et cela devrait concerner le match face à l’OGC Nice.

Le PSG poursuit sa très belle saison. Large leader de Ligue 1 et qualifié en finale de Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique sont parvenus à renverser le FC Barcelone cette semaine pour atteindre les demi-finales de Ligue des champions. Un bel exploit qui aura des répercussions sur le calendrier de la Ligue 1 en cette fin de saison. Comme pour les quarts de finale, la Ligue a bien l’intention de modifier la programmation de la 32e journée de Ligue 1 afin de donner un week-end sans match entre la demi-finale aller et retour de Ligue des champions. Et cela concerne donc le match entre l’OGC Nice et le PSG, programmé le vendredi 3 ou samedi 4 mai.

« Bien sûr que la Ligue peut leur donner un petit plus de temps pour se reposer et préparer leurs gros matchs »

En attendant la décision de la Ligue ce vendredi, l’OGC Nice ne ferme pas la porte à un éventuel report du match. Présent en conférence de presse avant le match Nice / Lorient ce vendredi, le milieu niçois, Pablo Rosario, a expliqué qu’il pouvait comprendre la décision de reporter cette rencontre face aux Parisiens à une date ultérieure (probablement le 15 mai), dans des propos rapportés par RMC Sport : « Cela ne dépend pas de moi, je ne peux rien y faire. Si la Ligue décide de faire ça, nous sommes des footballeurs et nous avons un travail à faire. Nous avons encore six matchs à jouer. Peu importe si on doit jouer six matchs en sept jours, par exemple, on devra le faire. En fin de compte, je comprendrais la Ligue, si le PSG peut représenter la France (…) Bien sûr qu’elle peut leur donner un petit plus de temps pour se reposer et préparer leurs gros matchs. Comme je l’ai dit, nous sommes des professionnels et quoi qu’il se passe, nous serons prêts. »

De son côté, le coach des Aiglons, Francesco Farioli, a préféré botter en touche sur cette question et souhaite surtout se concentrer sur le prochain match : « Le match de Paris c’est encore loin, on a Lorient avant et c’est ce qui compte le plus (…) Malheureusement ce n’est pas l’entraîneur qui décide. Il y a un calendrier, on verra comment il sera remanié. » Pour rappel, l’OGC Nice, actuellement 5e et en course pour une qualification en Coupe d’Europe, a déjà été concerné par un report de match avec la rencontre face à l’Olympique de Marseille qui se déroulera le 24 avril prochain.