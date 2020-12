Le PSG compte deux superstars dans ses rangs avec Kylian Mbappé et Neymar. Le Brésilien a justifié ce statut lors de la précieuse victoire contre Manchester United en phase de poules de la Ligue des Champions (1-3). De son côté, Kylian Mbappé s’est montré maladroit en Angleterre et reste sur trois matches sans marquer. En Ligue des Champions, c’est plus compliqué puisqu’il reste sur presque un an sans marquer. Pour Jérôme Rothen, Neymar est une star alors que Kylian Mbappé non.

“Pour moi à Paris, il y a un grand joueur et c’est Neymar. Un très grand joueur, c’est Neymar. Neymar est capable de grandes choses. Après, on peut émettre beaucoup de critiques sur son comportement, sa communication…mais quand il prend le ballon dans les pieds c’est incroyable ce qu’il peut faire, s’enthousiasme Rothen dans son émission Rothen Régale sur RMC. Ça, c’est la vérité contrairement à Kylian Mbappé. Mbappé est mis dans la même catégorie que Neymar, mais pour moi il ne l’est pas. […]Attention, je ne suis pas en train de dire que c’est un petit joueur mais il y a une star c’est Neymar. Mbappé, pour arriver au niveau d’un Neymar ou dès très grands, je pense qu’il doit s’améliorer sur pas mal de choses.”