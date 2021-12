Rothen évoque un clash entre le vestiaire et Leonardo il y a 2 ans de cela

Revenu au PSG en tant que directeur sportif en 2019, Leonardo débute son nouveau mandat par les difficultés liées à la gestion de Neymar et la volonté de redonner de la rigueur et de la discipline à la direction sportive du club. Néanmoins, sa légitimité est peu à peu remise en cause suite aux récentes déclarations de Zlatan Ibrahimovic. Dans l’émission de Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen y est allé de sa petite anecdote et pointe du doigt le comportement de l’italo-brésilien.

« Il y a deux ans, Leonardo s’était retrouvé face au vestiaire et les joueurs lui ont dit : « tu vas pas dans notre sens, tu nous défends pas assez, etc ». Il y a des joueurs qui ont pris la parole et qui ont été assez dur avec lui. À savoir, Keylor Navas, Edinson Cavani et d’autres joueurs. Leonardo ne dit rien quand il est face à toi et en plus il ne pouvait pas se mettre à dos tout un vestiaire donc il était obligé d’aller dans leur sens. Tout le monde s’est posé la question : « Mais pourquoi Leonardo va chercher Donnarumma ? ». Mauricio Pochettino ne voulait pas de Donnarumma parce qu’il ne voulait pas mettre en difficulté Navas. Il savait très bien aussi que dans ce vestiaire, gérer les stars devant, gérer les gardiens et gérer les défenseurs avec l’arrivée de Ramos, c’était trop. C’est pas normal de la part de Leonardo. Quand tu es un directeur sportif, tu dois aller dans le sens de ton entraîneur et du club. »