Joueur du PSG de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic a été la première star du projet QSI. Aujourd’hui, l’attaquant de 40 ans continue sa carrière à l’AC Milan. Mais l’international suédois se voyait bien revenir au sein des Rouge & Bleu dans un rôle différent. Dans son nouveau livre, « Adrénaline. Mes histoires inédites », Ibrahimovic a confié qu’il avait proposé ses services au président parisien, Nasser al-Khelaïfi, pour occuper le rôle de directeur sportif, dans un extrait dévoilé par L’Equipe.

« Été 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : ‘Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe.‘ Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. Mino Raiola (son agent) était aussi d’accord. Il m’a dit : ‘C’est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point.’ […] Même les joueurs du PSG à qui j’en ai parlé le pensaient. L’un m’a dit : ‘Zlatan, toi seul peux remettre de l’ordre et amener de la discipline dans l’équipe.’ Un autre : ‘Zlatan, si c’était toi, cette chose dans le vestiaire n’aurait pas eu lieu.’ J’ai aimé le projet mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l’idée d’arrêter ma carrière de footballeur. Une chose, c’est de le dire, une autre de le faire. Je serais allé à Paris, j’aurais observé l’entraînement de l’équipe et je me serais demandé mille fois : « Pourquoi as-tu arrêté ? »

Zlatan Ibrahimovic reconnaît qu’il y a un manque de discipline dans l’effectif du PSG. « Il y a quarante joueurs, mais aucun ne veut s’en aller, même s’il ne joue pas, on reste car on est trop bien au PSG. Si j’étais là, tout le monde serait toujours sur le grill. Parce que si je te paie et que tu ne me rends pas le maximum, tu ne peux pas rester. Ça, c’est la discipline (…) Au PSG, il y a beaucoup de stars mais peu de sacrifices. Les joueurs utilisent la moitié de leur potentiel, ils gagnent quand même. Mais si le sommet de la pyramide est faible, la base sera également faible. »