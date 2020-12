Le PSG a évolué mardi et mercredi, au Parc des Princes, dans un 3-5-2 assez équilibré contre Istanbul BB. L’attaque a été confiée à Kylian Mbappé et Neymar (auteurs des cinq buts parisiens), un duo assisté par deux créatifs (Verratti et Rafinha puis Di Maria) et des latéraux placés haut. Cet enrichissement technique de l’entrejeu, Jérôme Rothen, qui était au commentaire de la rencontre européenne pour RMC Sport, le voit très bien. Mieux, l’ancien milieu de terrain du PSG l’exige.

“Le PSG n’est pas collectivement la meilleure équipe du monde, il y a plein d’axes de progression. Là, ils sont mieux. l faut constater aussi que quand Marco Verratti est sur le terrain, Neymar est très souvent excellent. Parce qu’à chaque fois, Verratti prend le ballon pour jouer vers l’avant et aller le servir. Encore mercredi soir avec des passes à trois ou quatre mètres. Verratti, il sait faire vivre le ballon, déjà il ne le perd pas. Et en plus, là, Thomas Tuchel a ajouté un autre milieu créateur avec Rafinha en première période et Angel Di Maria en seconde. Ce que je réclame depuis longtemps. Quand j’ai vu ça, je me suis levé de mon siège ! Je me suis dit : “Non, ce n’est pas possible, il a compris, il va enfin faire jouer Di Maria au milieu de terrain !” Franchement, je pense que l’avenir du PSG et de Thomas Tuchel passe par là : par le fait que Di Maria accepte de rejouer au milieu de terrain“, a déclaré Jérôme Rothen sur RMC. “Avec un milieu de terrain très créatif, avec beaucoup de maîtrise grâce à Verratti, Di Maria voire Paredes, je pense que Neymar sera servi dans de bonnes conditions.“