Aujourd’hui, à 15 heures, Mauricio Pochettino sera présenté en tant que nouvel entraîneur du PSG lors d’une conférence de presse. Que va apporter l’Argentin ? Que doit-il faire ? Jérôme Rothen a donné sa grille de lecture sur la situation à Paris.

“En termes d’image, pour un supporter du PSG, et même pour les joueurs, avoir un entraîneur qui connait la maison, qui a une très bonne réputation, c’est un choix cohérent. En termes de fraicheur aussi, puisque Pochettino, c’est un jeune entraîneur. Il a envie de se développer dans un grand club avec tout le respect que j’ai pour Tottenham. C’est une opportunité pour lui”, a commenté Jérôme Rothen sur RMC. “C’est un peu un cas similaire à celui d’Unai Emery ou de Thomas Tuchel. Même tranche d’âge, avec une philosophie bien précise. Et Thomas Tuchel s’est planté, parce que quand tu vois ce qu’il avait entre les mains… même si je ne dédouane par les joueurs. Mais quand tu finis par avoir un PSG recroquevillé sur la cage de Navas et devant juste Neymar et Mbappé… Il n’y a que Laurent Blanc qui a imposé son style au PSG. Il a eu l’intelligence de donner les clés à Thiago Motta et de construire autour. Je pense qu’un entraîneur doit apporter un style et Pochettino l’a dit lors de sa présentation. Après ce n’est pas Guardiola, Pochettino va s’adapter comme il l’a fait à Tottenham, à Southampton, à l’Espanyol. Le 4-2-3-1, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule pour le PSG. Et courir, je suis désolé mais c’est la base du football. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, le changement d’entraîneur a moins d’impact. Je ne pense pas qu’un Neymar va se remettre en question. Le choc psychologique ne concernera que quelques joueurs. Pochettino, il doit trouver la bonne formule. Moi, Pochettino, je suis très heureux qu’il soit là, je le connais très bien, j’ai eu la chance de voir ses séances d’entraînement à Tottenham. C’est un bosseur. Avec son staff, tu sens qu’il a une vraie réflexion sur le jeu et ses joueurs. Je pense que le PSG doit retrouver un jeu avec une forte possession de balle. Si tu joues avec un bloc bas et des transitions rapides, tu vas droit dans le mur. Tu ne peux pas faire ce que fait Klopp avec Liverpool. Pochettino doit faire l’inverse de ça. Neymar, Mbappé et Verratti, les meilleurs du PSG, ne vont exceller que si l’équipe a 70% de possession de balle. Ces joueurs là aiment courir avec le ballon, pas sans le ballon.”