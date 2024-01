Le secteur défensif du PSG est en difficulté avec les absences de Presnel Kimpembe (blessé), Nuno Mendes (blessé), Achraf Hakimi (CAN) et Milan Skriniar (blessé). D’où le désir du club de la capitale de vouloir recruter en défense cet hiver. Ce n’est plus un secret, la direction parisienne veut Leny Yoro, défenseur du LOSC, et ce dès cet hiver. Jérôme Rothen n’est pas de cet avis. Pour lui, le PSG ferait une grosse erreur en recrutant le joueur maintenant.

« 60 millions d’euros pour un joueur avec une trentaine de matchs… »

« Leny Yoro brille que depuis un an. Il est talentueux mais il est en plein développement. Il faut qu’il finisse l’année et après on verra. Investir autant d’argent pour le PSG je ne comprends pas. Si le club se bloque financièrement pour le mois de juin… 60 millions d’euros pour un joueur qui a une trentaine de matchs dans les jambes. Il faut attendre qu’il fasse une année complète déjà.

Je trouve que c’est surpayé si le transfert se fait maintenant. Même Yoro, il a aucun intérêt à venir au PSG. Et en plus il va jouer où ? Danilo s’est imposé en patron à côté de Marquinhos, il y a le jeune Beraldo, Lucas Hernandez peut jouer aussi dans l’axe. Si le PSG a de l’argent à dépenser, il faut investir dans un milieu de terrain. Si tu veux remplacer Kylian Mbappé cet été, il va aussi falloir garder son argent pour recruter d’autres joueurs »