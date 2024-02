Le Paris Saint-Germain affronte Strasbourg ce soir. Une dizaine de jours avant de se frotter à la Real Sociedad pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. En difficulté contre Brest il y a quelques jours, Kylian Mbappé est attendu au tournant. Jérôme Rothen attend mieux de lui, surtout en Ligue des Champions.

« Je l’attend à un autre niveau »

« Il n’y a pas de mode Ligue des Champions. Le PSG s’est complètement endormi contre Brest. Ils se sont fait dominer en deuxième période. Maintenant, on attend un match cohérent contre Strasbourg. Kylian Mbappé c’est ton meilleur joueur. Il va falloir compter sur lui en Ligue des champions.

C’es là où on l’attend. C’est là qu’il doit être décisif. S’il veut être grand sur le match aller et retour de Ligue des Champions, il faut qu’il soit meilleur qu’il ne l’a été contre Brest. On l’a critiqué sur sa façon d’être les premiers mois. Mais contre Brest il a fait un match catastrophique. Donc je l’attends à un autre niveau »

