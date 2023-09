Rothen : « Verratti est un joueur emblématique mais pas une légende du PSG »

L’histoire entre le PSG et Marco Verratti est terminée. Après 11 ans au club, le milieu de terrain va fermer une page importante de sa vie et rejoindre Al-Arabi au Qatar. Dès lors que son départ est annoncé, les observateurs essayent de donner une définition à ce joueur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du club de la capitale (2004-2010), l’Italien doit être considéré comme un joueur emblématique mais pas comme une légende du club.

« Il mérite un bel hommage »

« Dans un classement de 20-30 joueurs qui ont marqué l’histoire du PSG, il en fait partie. C’est le joueur le plus titré, qui a joué le plus de matchs. Rester plus de 10 ans dans un club comme le PSG c’est une performance, en étant tout le temps titulaire. Il fait partie des grands joueurs qui sont passés par ce club. Le mot légende je ne sais pense pas, je n’irais pas jusque là. Luis Fernandez c’est la figure du PSG, il y a Safet Susic, Rai, Ibrahimovic, etc. Marco Verratti c’est un joueur emblématique qui a marqué l’histoire du club mais pas une légende. Il ne faut pas oublier les 10 ans de Marco Verratti. Il mérite un bel hommage et ne doit pas partir dans l’anonymat »

🗣 "Un joueur emblématique qui a marqué le club oui, mais ce n'est pas une légende du PSG."



🎙 Le constat de @RothenJerome sur Marco Verratti, après 11 saisons passées au club. pic.twitter.com/1vxzeHCzbf — RMC Sport (@RMCsport) September 12, 2023

À voir aussi : Le PSG travaille pour rendre hommage à Marco Verratti