Après une période difficile avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé s’est montré décisif lors de cette Ligue des Nations remportée par les Bleus. Homme du match face à la Belgique (3-2) en demi-finale avec un but et une passe décisive, l’attaquant parisien a réédité la même performance face à l’Espagne (2-1) en finale ce dimanche. Mais le numéro 10 français s’est montré moins influent dans le jeu français lors de cette rencontre face à la Roja et a manqué quelques occasions. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Didier Roustan a donné son ressenti sur la prestation de Kylian Mbappé en finale et a répondu à la question : « Mbappé a-t-il réalisé une grande finale ? »

« Son but, et la manière dont il le gère, c’est génial de faire ce passement de jambes. Mais je pense que le but sauve sa finale parce qu’il a beaucoup vendangé. Il en a quand même beaucoup raté. S’il rate celui-ci (l’action de son but, ndlr), alors-là tu ne te poses pas la question. Donc c’est entre les deux, il n’a pas dominé la finale mais il a fait le job », a déclaré Didier Roustan sur le plateau de l’EDS. « Son raté sur le lob ? C’est intéressant quand on parle du toucher de balle et je me suis fait la même réflexion. À partir du moment où tu me dis qu’il est top 3 mondial et que c’est un top 1 mondial en puissance… Ce toucher de balle sur le lob, ce n’est pas un toucher de balle d’un numéro 1 mondial, et ce n’est pas la première fois. Mais il a d’autres atouts bien évidement. Il y a une autre occasion où il est sur le côté droit et il tire en force parce qu’il ne sait plus quoi faire (…) Mais, il a ce truc, et ça a été une force pendant la Coupe du monde aussi, c’est que ça reste une menace. »