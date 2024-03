Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), la Real Sociedad et le PSG s’affrontent en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

La tension et l’excitation commencent à monter à l’approche de ce huitième de finale retour de Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG. Vainqueur 2-0 à l’aller au Parc des Princes, le club parisien aura à coeur de valider sa qualification et d’accéder pour la première fois depuis 2021 aux quarts de finale de la reine des compétitions européennes. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera seulement privé des habituels blessés, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, et de Marco Asensio.

🚨 𝑱𝑶𝑼𝑹 𝑫𝑬 𝑳𝑰𝑮𝑼𝑬 𝑫𝑬𝑺 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🚨



🔥 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 / 𝗣𝗦𝗚 🔥



Notre affiche du match made in @CanalSupporters , vous avez reconnu la réf ?! 🌕 pic.twitter.com/eCEpRfVK68 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 5, 2024

Et à quelques heures de cette affiche, comment sentez-vous cette rencontre entre la Real Sociedad et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi dernier, le PSG a ramené le point du match nul de son déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco (0-0). Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat ici.