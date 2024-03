RSO / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte la Real Sociedad en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Le flou règne autour de la composition que va aligner Luis Enrique.

Vainqueur à l’aller (2-0), le PSG voudra finir le travail ce mardi soir sur la pelouse de la Real Sociedad pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions, stade de la compétition qu’il n’a plus atteint depuis 2021. Pour ce faire, Luis Enrique devra faire avec un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marco Asensio manquent à l’appel. Dans les buts, sans surprise, Gianluigi Donnarumma sera titularisé. En défense, la seule certitude de l’Equipe, Le Parisien ou bien encore RMC Sport, c’est qu’Achraf Hakimi sera titulaire dans le couloir droit. Pour le quotidien francilien, la défense centrale devrait être composée de Lucas Beraldo et Marquinhos ou Danilo, les deux joueurs ayant participé à une très grande partie de l’entraînement de veille de match. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, Le Parisien place Lucas Hernandez alors que RMC Sport estime que Luis Enrique pourrait offrir sa première titularisation à Nuno Mendes, ce qui décalerait Lucas Hernandez dans l’axe et Beraldo sur le banc. Le média sportif explique aussi qu’il y a un doute sur la présence de Marquinhos dans le onze. « S’il s’est entraîné normalement, ses sensations n’étaient pas optimales et il pourrait ainsi débuter sur le banc ce soir. » L’Equipe de son côté titularise Danilo Pereira et Lucas Beraldo en charnière centrale, avec Lucas Hernandez à gauche.

A voir aussi : LDC : Enjeux et entretien avant Real Sociedad / PSG

Fabian Ruiz avec Vitinha et Zaïre-Emery ?

Au milieu de terrain, le Parisien explique qu’il y aurait trois joueurs pour une place afin d’accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Il s’agit de Manuel Ugarte, Lee Kang-in et Fabian Ruiz, même si le numéro 8 du PSG partirait avec une petite avance. De son côté, RMC Sport est catégorique en titularisant l’international espagnol. C’est également le cas du quotidien sportif. En attaque, les trois médias s’accordent à dire qu’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola devraient être associés. Même si en conférence de presse, Luis Enrique a laissé planer un doute sur la titularisation du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé (c), Barcola

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.) (ou Danilo), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz (ou Lee) – Dembélé, Mbappé, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.) (ou Danilo), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz (ou Lee) – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos ou Danilo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé, Barcola.

selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos ou Danilo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé, Barcola. Le XI probable de la Real Sociedad : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Merino, Zubimendi, Mendez – Kubo, Silva (ou Becker), Oyarzabal (c)

compositions probables Real Sociedad / PSG (L’Equipe)