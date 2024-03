RSO / PSG – Un bus de supporters contraint à faire demi-tour

Ce mardi soir, le PSG pourra compter sur plus de milles supporters présents au stade d’Anoeta. Cependant, certains d’entre eux n’ont pas été autorisés à rentrer sur le territoire espagnol.

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le huitième de finale retour de la Ligue des champions a lieu entre la Real Sociedad et le PSG au Stade Anoeta. Pour assurer leur qualification en quarts de finale de la compétition, les Rouge & Bleu pourront compter sur la présence de leurs supporters. 1.850 personnes, dont 730 Ultras, sont attendus dans le parcage visiteurs mais ce nombre devrait finalement être moins élevé.

À voir aussi : RSO / PSG – Les compositions probables selon la presse

Une saisie d’objets interdis dans les bus du CUP

En effet, comme le rapporte RMC Sport à quelques heures du match, « les bus du Collectif Ultras Paris sont arrivés à la frontière ce mardi midi et ont dû se soumettre à un important contrôle de police. » Ce bus à deux étages a été contraint à faire demi-tour après la saisie d’objets interdits, précise le média sportif sans donner plus de détails. « L’entrée sur le territoire espagnol leur a été refusée. » En revanche, les autres bus de supporters ont pu franchir la frontière. « L’inquiétude est grandissante quant au parcours du cortège, et notamment l’arrivée au stade qui se fera sur une avenue, puis une place où des supporters adverses peuvent patienter. Là encore, il y a déjà une forte présence policière », indique RMC.