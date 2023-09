Libre de tout contrat cet été, Cher Ndour a décidé de rejoindre le PSG, une décision que ne digère pas le président du club portugais. Concernant la vente de Gonçalo Ramos, elle était nécessaire pour aborder au mieux la saison 2023-2024.

Annoncé comme l’un des talents les plus prometteurs d’Italie depuis son plus jeune âge, Cher Ndour a choisi de poursuivre sa carrière au PSG cet été. Libre de tout contrat avec le SL Benfica, l’Italien de 19 ans a décidé de franchir une étape dans sa carrière en rejoignant une équipe de la dimension du PSG, malgré un seul match disputé avec l’équipe A de Benfica.

« Aujourd’hui, les joueurs pensent plus à l’immédiat et moins à l’avenir »

Pourtant, l’international U20 de la Nazionale aurait pu poursuivre sa carrière au SL Benfica et il était même sur le point de renouveler son contrat avec les Águias. Un départ que regrette le président portugais, dans des propos rapportés par RMC Sport. « On a beaucoup négocié, c’était sur le point d’être renouvelé, il a compris que l’avenir ne passait pas par Benfica et le PSG est apparu. Nous voulions vraiment qu’il reste, mais je ne peux pas le forcer à rester à Benfica. Souvent, les joueurs ont moins de patience parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’offres et je respecte cela. Ils pensent plus à l’immédiat et moins à l’avenir. Nous faisons tout notre possible pour garder les joueurs que nous voulons à la maison, sans jamais entrer dans des bêtises folles car nous ne ferons jamais cela. Ce n’était pas possible de garder Cher essentiellement parce qu’il voulait aussi aller dans un autre club. » Pour rappel, Cher Ndour a disputé ses premières minutes de la saison face à l’OL (1-4) le week-end dernier mais ne figure pas sur la liste A de Ligue des champions du PSG pour la phase de groupes.

» La vente de Gonçalo Ramos a essentiellement permis de conserver d’autres joueurs »

Mais lors de ce mercato estival, le SL Benfica a réussi à négocier une très belle vente avec Gonçalo Ramos. Un transfert qui s’est réalisé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasi obligatoire de 65M€ plus 15M€ de bonus. Le départ du buteur portugais a provoqué la colère des supporters du club. Mais, le président Rui Costa a expliqué que cette vente était nécessaire pour conserver d’autres joueurs de l’effectif.

« Je sais que tous les supporters du club souffrent du départ d’un joueur de l’équipe première, d’un joueur influent. Gonçalo a été extraordinaire la saison dernière, c’est un jeune joueur, c’est très difficile pour nous de perdre un joueur comme Gonçalo. Mais chaque année, nous discutons du départ de l’un ou l’autre joueur. La vente de Gonçalo a essentiellement permis de conserver d’autres joueurs très importants dans l’effectif et nous avons préféré la vente la plus chère. Avec une vente, nous pouvions empêcher le départ de Neres, Morato, Florentino, Musa, nous avons eu des offres pour Antonio Silva, pour João Neves. Cette vente a permis essentiellement de mettre en avant les aspects positifs, en sauvegardant les aspects financiers. (…) La vente de Gonçalo Ramos nous permet d’arriver à la fin de la saison sans avoir à vendre davantage de joueurs. Et c’est cette stratégie que nous avons utilisée. Cela signifie que nous n’avons plus besoin de réaliser de ventes pour pouvoir faire face à l’année et à l’exercice. »