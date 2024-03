Ruiz souligne l’importance des rotations de Luis Enrique

Ce soir, le PSG recevait l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Dans un match globalement maîtrisé par le PSG, même s’il y a eu quinze minutes de flottement après le but niçois, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la compétition où il retrouvera Rennes le 3 avril prochain.

Titulaire dans le milieu de terrain du PSG ce soir en quart de finale de la Coupe de France contre Nice, Fabian Ruiz a très certainement joué son meilleur match sous le maillot des Rouge & Bleu. Passeur décisif pour Kylian Mbappé après un très beau une deux dans la surface, l’international espagnol a marqué le deuxième but de la rencontre. Au micro de BeIN Sports, Fabian Ruiz estime que le PSG a joué ses meilleures 35 premières minutes de la saison lors de ce succès contre les Niçois (3-1).

« Je pense que l’on a fait un grand match »

« Très content, pour nous, c’était très important, c’était comme une finale. Je pense que l’on a fait un grand match. Marquer, c’est toujours important. On est toujours content pour l’équipe et d’un point de vue personnel. C’est bien de marquer un but. Les 35 premières minutes, on a été vraiment très bon. Malheureusement, les dix dernières minutes, on a pris un but. Mais la deuxième mi-temps, c’est bien passé, on a mis un but. L’équipe, grâce à Luis Enrique, joue de cette manière-là, de façon offensive. On a des joueurs de très bonnes qualités. Les rotations ? C’est important d’avoir une grande équipe, que tout le monde puisse jouer et que chacun puisse démontrer qu’il est prêt à jouer. C’est ça qui fait la grandeur d’une équipe. »