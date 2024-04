Devenu un titulaire important sous les ordres de Luis Enrique, Bradley Barcola s’est confié sur son intégration au PSG dans un entretien à RMC Sport.

Recruté l’été dernier contre un chèque de 50M€ en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola commence à prendre une place importante dans le vestiaire parisien. Depuis novembre, l’ailier de 21 ans est même devenu un titulaire en puissance dans le onze de départ de Luis Enrique. Impliqué dans 4 buts lors de ses 5 derniers matches (1 buts et 3 passes décisives), l’international espoirs français a été un acteur important de la belle qualification parisienne face au FC Barcelone en Ligue des champions. Et dans un entretien à RMC Sport, le numéro 29 des Rouge & Bleu s’est confié sur la compétition européenne et sur sa relation avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Extraits choisis.

Les éléments qui font qu’il se sent bien à Paris

« L’environnement est très bien. On est beaucoup accompagné ici. Dans le vestiaire, ça se passe très bien, les joueurs sont top avec moi. Quand t’as la confiance des joueurs et du coach, il n’y a rien de mieux pour bien s’intégrer. Voilà pourquoi tout se passe bien aujourd’hui. Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup. Je suis arrivé vraiment tranquillement. Je me suis dit que si Paris m’a recruté, c’est que je vaux bien quelque chose. Donc je me suis dis que j’allais faire mon jeu sur le terrain et qu’on allait voir ce qui allait se passer. J’ai été très bien accueilli. »

Sa relation avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé

« Je pense que ça se fait naturellement. S’entraîner avec d’aussi grands joueurs, tu ne peux que progresser. En plus, ils donnent vraiment beaucoup de conseils. Ousmane, par exemple, c’est lui qui me dit de prendre la balle, de jouer les un contre un, de ne pas me poser de questions. Kylian, pareil, il me dit la même chose: ‘Si tu peux tirer, tire, si tu peux me la mettre, mets-la moi’. De bons conseils. »

Qu’est-ce que vous partagez en dehors du terrain ?

« On rigole beaucoup. Ils sont plus grands, mais ils sont à la fois un peu comme nous, jeunes dans leur tête. On rigole beaucoup, on parle de tout et n’importe quoi, ça se passe bien, ça se fait naturellement. Ousmane est très chambreur! Tu peux rater une petite action et il va t’en parler en rigolant, tu vas marquer et il va te charrier! »

Quelle est la force du PSG ?

« On a un très gros collectif, on arrive à faire tout ensemble. On défend tous, on attaque tous. C’est ça qui fait qu’on est une très bonne équipe et qu’on arrive à faire d’aussi bonnes choses. »

Se rend-il compte de l’exploit réalisé à Barcelone ?

« Oui, c’est vraiment exceptionnel. On savait que ce serait compliqué. Mais repartir avec 4-1, c’était magnifique. Quand tu regardes la rencontre, les deux équipes ont très bien joué. Après le match, tu sais que c’est peut-être un match historique. »

La double confrontation face au Borussia Dortmund

« On les a déjà joué deux fois cette saison (victoire 2-0 et nul 1-1, ndlr), on sait que c’est une très bonne équipe. On va bien se préparer, on va s’entraîner à fond pour jouer ces deux matchs, tout donner. J’espère qu’on va gagner. »

Qu’est-ce que représente la Ligue des champions pour lui ?

« Plus petit, je me disais que j’avis vraiment envie de vivre ça. Marquer ou faire une passe décisive, ça m’encourage encore plus dans mon idée de la gagner. »