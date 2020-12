Après la trêve internationale , le PSG va retrouver les terrains avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Ce lundi, la LFP a dévoilé la programmation de cette journée. Et le PSG se déplacera sur la pelouse de Geoffroy-Guichard le mercredi 6 janvier à 21 heures. Un match qui devrait être diffusé sur Téléfoot la Chaîne. Une rencontre qui permettra à Adil Aouchiche de retrouver ses anciens coéquipiers et son club formateur.

La programmation de la 18e journée de Ligue 1

Mercredi 6 janvier

19h00 : Stade Brestois 29 – OGC Nice (Téléfoot)

19h00 : FC Lorient – AS Monaco (Téléfoot)

19h00 : FC Metz – Girondins de Bordeaux (Téléfoot)

19h00 : FC Nantes – Stade Rennais (Téléfoot)

19h00 : RC Strasbourg Alsace – Nîmes Olympique (Téléfoot)

21h00 : Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC (Canal +)

21h00 : AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain (Téléfoot)

21h00 : LOSC – Angers SCO (Téléfoot)

21h00 : Olympique Lyonnais – RC Lens (Canal + Sport)

21h00 : Stade de Reims – Dijon FCO (Téléfoot)