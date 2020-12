Le PSG est critiqué quand il gagne et très critiqué quand il ne gagne pas. Cette semaine, le PSG affiche des résultats idoines mais ça chipote ici ou là. Dans un débat animé sur RTL, le journaliste Philippe Sanfourche a été l’avocat de Neymar et de son équipe.

“N’allez pas me chercher sur Neymar. Les statistiques sur trois ou quatre matches, ça ne sert à rien, au bout d’une quatrième saison, ça veut dire quelque chose. Neymar sur 40 matches de Ligue des champions, il est 36 fois décisif et il marque 21 buts ! On ne peut lui reprocher que de s’être blessé depuis qu’il est arrivé ! Quand Manuel Neuer a une fracture on lui reproche ? Non. Alors pourquoi le faire avec lui ? Neymar, quand c’est décisif, il est là. J’en ai rien à faire si c’est un bon garçon ou pas. L’important c’est ce qu’il fait sur le terrain. Cette semaine, sur le terrain et dans le vestiaire Neymar a joué son rôle de leader. Pleinement. Et même si certains n’ont pas aimé qu’il dise que tout le monde ne courait pas assez. Lui, il est là pour être décisif et il l’est ! Le PSG, il devait gagner à Manchester, il l’a fait ! Le PSG est allé en finale de la Ligue des champions ! Ils perdent à l’arrivée d’un but contre le Bayern qui mettait des volées à tout le monde. Il ne manque quasiment rien au PSG.”