Défenseur le plus célèbre de la planète football, Sergio Ramos (34 ans) est en fin de contrat au Real Madrid. L’international espagnol n’a pas trouvé d’accord en termes de salaire (il demande une augmentation) et de durée d’engagement pour prolonger chez les Merengue (il souhaite deux années). Une occasion en or pour le PSG ? Non, pense le journaliste de RTL Philippe Sanfourche. Il l’a dit sur le plateau de l’Equipe du Soir.

“Il y a deux ou trois ans, j’aurais probablement dit oui. Parce que la situation économique n’était pas la même. Parce qu’on avait moins de certitudes sur les capacités de Presnel Kimpembe à élever son niveau. Aujourd’hui, vous avez une charnière Marquinhos-Kimpembe, 26 et 25 ans. Je pense qu’il y a des secteurs de jeu au PSG sur lesquels on peut avoir plus d’inquiétudes. Il faut les installer les deux sur la durée pour que ça monte en puissance. Si vous faites venir Sergio Ramos à 35 ans, ce n’est certainement pas pour le mettre dans une rotation. Ca veut dire que Kimpembe va repartir sur le banc. En plus avec le salaire que Sergio Ramos représente… Je pense qu’il y a plus de nécessité d’investissement au milieu de terrain au PSG.”