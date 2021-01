Marco Verratti évoluera-t-il un peu plus comme un numéro 10 ce soir à Geoffroy-Guichard ? C’est une question à laquelle le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, n’a pas souhaité répondre avant la rencontre de Ligue 1 dans le Forez. Mais l’Italien pourrait être plus responsabilisé dorénavant.

“Dans la carrière de Verratti, ce n’est pas un débat qui est nouveau. Cette question de sa hauteur sur le terrain, qu’il évolue comme un meneur, un dépositaire du jeu, il a existé au PSG. Pas très longtemps, certes, mais il a existé. Et plus encore en sélection. En huit ou neuf ans de carrière, il a eu Conte, Mancini, Ancelotti, Blanc, Emery…”, a commenté le journaliste de RTL lors de l’EDS. “Ce qui est possible, c’est que ce soit un moyen habile et intelligent de lui signifier qu’il doit être un peu plus décisif, un peu plus dépositaire du jeu. Il n’aura pas échappé à Pochettino, s’il a bien analysé le jeu du PSG depuis le début de saison, que Marco Verratti est peut-être un peu moins tranchant, un peu moins déterminant même s’il a toujours l’abattage et ce côté un peu chien qui ne perd jamais le ballon. Mais dans l’utilisation de la balle, Verratti est un peu moins décisif. C’est donc peut-être une façon, avec l’absence de certains cadres dans ce secteur, de le responsabiliser un peu plus. Sachant que Herrera et Gueye sont par nature beaucoup moins des artistes. C’est une façon de lui donner un peu les clés.”