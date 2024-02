Cet après-midi (17h05, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Rennes. Baptiste Santamaria devrait affronter Warren Zaïre-Emery au milieu. Le Rennais se dit impressionné par le titi.

Lancé chez les pros par Christophe Galtier à seulement 16 ans la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique depuis le début de la saison. Il a participé à 28 des 33 matches du PSG depuis le début de l’exercice 2023-2024 pour 24 titularisations (2234 minutes de jeu), trois buts et six passes décisives. Des performances qui lui ont permis d’intégrer l’équipe de France A. Dès sa première sélection contre Gibraltar (18 novembre), il a marqué, mais a dû quitter le terrain en raison d’une blessure à la cheville après un tacle mal maîtrisé sur l’action de son but.

« Par rapport à son âge, il manifeste une très grande maturité »

Alors qu’il devait manquer la fin de saison 2023, le titi du PSG avait repris le chemin des terrains le 9 décembre lors de la rencontre contre Nantes en Ligue 1 au Parc des Princes (2-1). Depuis le début de sa carrière, Warren Zaïre-Emery impressionne les observateurs du monde du football, mais également les acteurs. Beaucoup louent sa mentalité, sa maturité et son jeu alors qu’il n’est pas encore majeur. Baptiste Santamaria, milieu de terrain du Stade Rennais, annoncé titulaire ce dimanche après-midi contre le PSG dans la rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1, devrait se frotter à Warren Zaïre-Emery. Dans une interview accordée au Parisien, il n’a pas tari d’éloge au moment d’évoquer Warren Zaïre-Emery. « Des bons joueurs, ça ne manque pas. Mais lui, par rapport à son âge, il manifeste une très grande maturité. Il est assez impressionnant. »