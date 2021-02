Sarabia : “Cette année le championnat est plus compliqué, il est très compétitif”

Cet après-midi à 17 heures (Canal Plus), le PSG recevra, au Parc des Princes, l’OGC Nice, en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1. Actuellement 3e du championnat, les Rouge et Bleu n’auront pas le droit à l’erreur face aux Niçois afin de poursuivre leur lutte pour le fauteuil de leader avec le LOSC (1er), l’OL (2e) et l’AS Monaco (4e). Annoncé titulaire pour ce match face aux Aiglons, Pablo Sarabia a rappelé que la victoire était obligatoire, via le site officiel du PSG.

“C’est un match difficile qui nous attend, comme tous les autres. Nous allons tout faire pour gagner afin de nous rapprocher de la première place. Tous les joueurs sont concentrés pour être prêts à n’importe quel moment. Il y a beaucoup de matches et le plus important c’est d’être focus toutes les semaines pour gagner les 3 points. Cette année le championnat est plus compliqué, il est très compétitif. Nous allons tout faire pour être champions à la fin de la saison”, a commenté Pablo Sarabia avant le match face à l’OGC Nice. “Le match face à Barcelone commence-il à être dans les têtes ? C’est vrai que nous pensons à Barcelone, mais je pense que ce serait une erreur de penser seulement à ce match. Le plus important pour nous maintenant c’est le match contre Nice. Nous devons gagner les trois points. Et nous penserons à Barcelone seulement après ce match.”

Possible feuille de match du PSG/OGCN

25e journée de Ligue 1 Uber Eats |Arbitre : Pignard | VAR : Delerue et Bré | Diffuseur : Canal Plus